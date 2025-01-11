VAR’lıkları yetti

Süper Lig'de bu sezon kulüplerin ligin başından bu yana şikâyet ettiği Türk Video Yardımcı Hakemlerin (VAR) yerini yeniden yabancı VAR hakemleri alacak. İkinci yarıdan (20. hafta) itibaren devreye girecek yabancı VAR, geçen sezon da son 7 haftada kullanıldı ve birbirinden kritik kararlara imza atıldı. İşte detaylar: Avrupa'nın üst düzey liglerinden 17 hakem, tam 26 karşılaşmada ekran başındaydı. Toplamda 17 kez devreye giren yabancı VAR, 6 golü ofsayt gerekçesiyle incelettirerek yanlıştan döndürdü, 4 kez beyaz noktaya gidilmesine yardım etti.

EN FAZLA GÖREV NARCİSO VE MALHEİRO'YA

Verilen 3 penaltının geri çekilmesini sağlarken 3 defa yanlış gösterildiğini düşündüğü kartın rengini değiştirdi ve sarıdan kırmızıya çevirtti. 1 kez ise ofsayt bayrağı kaldırılan golü geçerli saydı. En fazla görev 3'er maçla Portekizli iki hakem Andre Narciso ve Helder Malheiro'ya verildi. Pol Van Boekel, Dennis Higler, Marco Di Bello, Johann Pfeifer ve Claudio Pereira ise 2'şer kez görevlendirildi.

5 AYLIK FATURASI 26 MİLYON TL

Ligde yabancı VAR hakemlerinin maliyetleri ortaya çıktı. Yurt dışından gelecek isimlerin federasyona 5 aylık faturasının yaklaşık 720 bin Euro (26 milyon TL) olacağı belirtildi. Maç başı 2 bin Euro olacağı belirtilirken 9 hakemin aylık maliyeti 18 bin Euro'yu buluyor. Uçuş, konaklama ve diğer masrafların göz önüne alınmasıyla 5 ay sonunda 720 bin Euro'luk bir faturanın ortaya çıkacağı aktarıldı. TFF, yabancı VAR'ın ligin ikinci yarısından itibaren kullanılacağını geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi duyuruyla açıklamıştı.