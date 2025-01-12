Ateş altındayız!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yeni üyelerin berat törenine katıldı. Rakiplerin hedefi olduklarını söyleyen Özbek, "Özellikle bu dönemde Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır. Bugünlerde sağlayacağımız birlik ve beraberlik son derece önemlidir"
dedi ve şöyle devam etti: "Problemlerimiz Divan Kurulu'nda tartışılır ve her seferinde de başarılı bir organizasyon ortaya çıkar. Divan Kurulu, Galatasaray'ın en yüksek istişare organıdır. Yeni divan üyelerinden ricam var, Divan Kurulu'na katılmanız."
GELECEK HAFTA KONUŞACAĞIM
Gelecek hafta birçok konuyla ilgili açıklama yapacağını vurgulayan Özbek, "Önümüzdeki hafta tekrar bir toplantımız var. Orada da tartışmayı, konuşmayı uygun gördüğüm konular var.
Lütfen toplantılara gelin ve fikirlerinizi belirtin" diye konuştu.
YARGIYA MÜDAHALE CÜRETİNİ NEREDEN BULUYORSUNUZ!
Galatasaray,
karaborsa bilet konusuyla ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Bahsedilen rakam 56 milyon Euro'
sözüne cevap verdi. 2023 yılında işten çıkarılan eski bir GSTV spikerinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunu ifade eden G.Saray Kulübü şu açıklamayı yaptı: "Esas vahim olan, yıllarca nasıl holding yönettiği anlaşılamayan kulüp başkanının 56 milyon Euro gibi bir rakamı canlı yayında telaffuz etmesidir. Bu kişi ve arkadaşlarının, "Karaborsa bilet sattılar, bununla transfer yaptılar" gibi ilkokul çocuklarının bile inanmayacağı hikâyelere inanmaya ne kadar muhtaç olduklarını görüyoruz.
Bu rakibimizin, başarısızlıklarını hep başka şeylere bağlamaya çalışmasından artık bıktık, usandık. Bu konu özelinde yapılmaya çalışılanın yargıya direkt müdahale çabası olduğunu görüyor ve soruyoruz:
Siz, bu ülkenin yargısına dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz?
Siz, sahip olduğunuz güçle devletin kurumlarına istediğiniz gibi ahkâm kesebileceğinizi mi sanıyorsunuz?
Siz,
Galatasaray'ı saha dışındaki pis oyunlarınızla yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz kendinizi gerçekten ne sanıyorsunuz?"
DİVAN ÜYESİ OLDU
Usta sanatçı Şener Şen, 25 yılını devirdiği G.Saray'da Divan Kurulu üyesi oldu. Beratını Özbek'ten alan Şen, ''Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte tekrar yaşıyoruz" dedi.