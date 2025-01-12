Ateş altındayız!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yeni üyelerin berat törenine katıldı. Rakiplerin hedefi olduklarını söyleyen Özbek,dedi ve şöyle devam etti: "Problemlerimiz Divan Kurulu'nda tartışılır ve her seferinde de başarılı bir organizasyon ortaya çıkar. Divan Kurulu, Galatasaray'ın en yüksek istişare organıdır.Gelecek hafta birçok konuyla ilgili açıklama yapacağını vurgulayan Özbek,Lütfen toplantılara gelin ve fikirlerinizi belirtin" diye konuştu.Galatasaray,karaborsa bilet konusuyla ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'unsözüne cevap verdi. 2023 yılında işten çıkarılan eski bir GSTV spikerinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunu ifade eden G.Saray Kulübü şu açıklamayı yaptı: "Esas vahim olan, yıllarca nasıl holding yönettiği anlaşılamayan kulüp başkanının 56 milyon Euro gibi bir rakamı canlı yayında telaffuz etmesidir. Bu kişi ve arkadaşlarının,Bu rakibimizin, başarısızlıklarını hep başka şeylere bağlamaya çalışmasından artık bıktık, usandık.Siz, bu ülkenin yargısına dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz?Siz, sahip olduğunuz güçle devletin kurumlarına istediğiniz gibi ahkâm kesebileceğinizi mi sanıyorsunuz?Siz,Galatasaray'ı saha dışındaki pis oyunlarınızla yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Siz kendinizi gerçekten ne sanıyorsunuz?"Usta sanatçı Şener Şen, 25 yılını devirdiği G.Saray'da Divan Kurulu üyesi oldu. Beratını Özbek'ten alan Şen, ''Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte tekrar yaşıyoruz" dedi.