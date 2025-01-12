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Giriş Tarihi: 12.1.2025 23:42

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a olay gönderme!

Lider Galatasaray, Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda Başakşehir FK’yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak Galatasaray'a göndermede bulundu.

Edin Dzeko’dan Galatasaray’a olay gönderme!

Lider Galatasaray, zorlu Başakşehir deplasmanında Barış Alper'in golleriyle 2-1 galip geldi. Cimbom, Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki dış sahada üst üste 17. karşılaşmasını kazandı.

EDIN DZEKO'DAN OLAY PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Başakşehir - Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından palyaço resmi paylaşan Boşnak yıldızın bu gönderisi Galatasaray maçındaki hakem kararlarına bir gönderme olarak algılandı. Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.

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Edin Dzeko'dan Galatasaray'a olay gönderme!
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