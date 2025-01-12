Edin Dzeko’dan Galatasaray’a olay gönderme!

EDIN DZEKO'DAN OLAY PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Başakşehir - Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından palyaço resmi paylaşan Boşnak yıldızın bu gönderisi Galatasaray maçındaki hakem kararlarına bir gönderme olarak algılandı. Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.