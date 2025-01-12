Kenan Yıldız’ın füzesi Juventus’a yetmedi

Milli futbolcu Kenan Yıldız, resitale devam ediyor. Juventus, İtalya Serie A'nın 20. haftasında deplasmanda Torino ile 1-1 berabere kaldı. Son haftalarda performansıyla gündemden düşmeyen19 yaşındaki hücumcu, iki rakibinden harika çalımla sıyrılarak ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği sert şutla ağları havalandırdı. Ancak 45+1'de Nikola Vlasic, Torino'ya eşitliği getirdi.Geçmiş günlerini arayan bir diğer İtalyan devi Milan ise sahasında Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.