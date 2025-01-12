Kenan Yıldız’ın füzesi Juventus’a yetmedi

Milli futbolcu Kenan Yıldız, resitale devam ediyor. Juventus, İtalya Serie A'nın 20. haftasında deplasmanda Torino ile 1-1 berabere kaldı. Son haftalarda performansıyla gündemden düşmeyen Kenan Yıldız, 90 dakika sahada yer aldığı karşılaşmanın 8. dakikasında müthiş füzesiyle siyahbeyazlı takımı öne geçiren golü attı.
19 yaşındaki hücumcu, iki rakibinden harika çalımla sıyrılarak ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği sert şutla ağları havalandırdı. Ancak 45+1'de Nikola Vlasic, Torino'ya eşitliği getirdi. Bu sonuçla 7 galibiyet, 12 beraberlikle 33 puan toplayan Juventus, namağlup ünvanını korumasına rağmen ligde 5. sırada bulunuyor.
Geçmiş günlerini arayan bir diğer İtalyan devi Milan ise sahasında Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.