Mauro İcardi aşka geldi!

Arjantin'de ameliyat olan ve sezonu kapatan İcardi, özel hayatındaki gelişmelerle magazin dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Wanda Nara ile çalkantılı birlikteliğini sonlandıran Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını ilan etmiş
ve sevgilisi China Suarez
ile fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaşmıştı. ''Aşk her zaman nefrete karşı kazanır''
diyen İcardi, dün de Suarez ile samimi bir görüntüsünü paylaşıp mutluluk pozları verdi. Taraftarlar, "Yeni yengeyi al da gel"
mesajlarıyla İcardi'yi Türkiye'ye çağırdı.