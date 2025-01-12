Mauro İcardi aşka geldi!

Arjantin'de ameliyat olan ve sezonu kapatan İcardi, özel hayatındaki gelişmelerle magazin dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Wanda Nara ile çalkantılı birlikteliğini sonlandıranve sevgilisiile fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaşmıştı.diyen İcardi, dün de Suarez ile samimi bir görüntüsünü paylaşıp mutluluk pozları verdi. Taraftarlar,mesajlarıyla İcardi'yi Türkiye'ye çağırdı.