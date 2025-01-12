Rize ‘Hatay’ı affetmedi

Çaykur Rizespor, Mersin'de konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek, 4 maç aradan sonra üç puanı bir arada gördü.. 11. dakikada Varesanovic'in vuruşunda Diack'a çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 23'te kaleciyle karşı karşıya kalan Boutobba skora eşitlik getirdi: 1-1. 61. dakikada Varesanovic, ceza sahasında düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 63'te atışı kullanan Ghezzal, Ç.Rizespor'u galibiyete taşıdı: 1-2. Bu arada