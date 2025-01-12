TFF’den kulüplere şok haber

TFF, takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal ederek,
kulüplerin limit dahilinde
kalmasını zorunlu tuttu. TFF'nin
sitesinde yer alan açıklamaya
göre, Kulüp Lisans ve Finansal
Sürdürülebilirlik Talimatı'nda
değişiklik yapıldı. Talimatnameye,
"2024/2025 sezonu ikinci transfer
ve tescil döneminden itibaren
geçerli olmak üzere, işbu talimatın
Geçici Madde 18'de belirtilen
takım harcama limitindeki kabul
edilebilir sapma miktarı oranları
kaldırılmış olup kulüplerin harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur"
denilerek talimatnameye
Geçici Madde 25 eklendi.
Harcama limitleri belirlenirken
Kulüp Lisans Kurulu'na ibraz edilen
sponsorluk ve reklam gelirlerine
konu sözleşmeler de 2024-2025
sezonu için kulüpçe tahsil olunan
tutarlar dikkate alınarak yeniden
tespit edilecek. TFF'nin daha önce
açıkladığı Geçici Madde 18'e göre,
harcama limitlerinde Süper Lig
ve Trendyol 1. Lig kulüpleri için
yüzde 30 sapma belirlenmişti.