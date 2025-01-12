TFF’den kulüplere şok haber

TFF, takımkulüplerin limit dahilindekalmasını zorunlu tuttu. TFF'ninsitesinde yer alan açıklamayagöre, Kulüp Lisans ve FinansalSürdürülebilirlik Talimatı'ndadeğişiklik yapıldı. Talimatnameye,"2024/2025 sezonu ikinci transferve tescil döneminden itibarengeçerli olmak üzere, işbu talimatınGeçici Madde 18'de belirtilentakım harcama limitindeki kabuledilebilir sapma miktarı oranlarıkaldırılmış olupdenilerek talimatnameyeGeçici Madde 25 eklendi.Harcama limitleri belirlenirkenKulüp Lisans Kurulu'na ibraz edilensponsorluk ve reklam gelirlerinekonu sözleşmeler de 2024-2025sezonu için kulüpçe tahsil olunantutarlar dikkate alınarak yenidentespit edilecek. TFF'nin daha önceaçıkladığı Geçici Madde 18'e göre,harcama limitlerinde Süper Ligve Trendyol 1. Lig kulüpleri içinyüzde 30 sapma belirlenmişti.