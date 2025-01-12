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Giriş Tarihi: 12.1.2025

TFF’den kulüplere şok haber

TFF’den kulüplere şok haber
TFF, takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal ederek, kulüplerin limit dahilinde kalmasını zorunlu tuttu. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda değişiklik yapıldı. Talimatnameye, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur" denilerek talimatnameye Geçici Madde 25 eklendi. Harcama limitleri belirlenirken Kulüp Lisans Kurulu'na ibraz edilen sponsorluk ve reklam gelirlerine konu sözleşmeler de 2024-2025 sezonu için kulüpçe tahsil olunan tutarlar dikkate alınarak yeniden tespit edilecek. TFF'nin daha önce açıkladığı Geçici Madde 18'e göre, harcama limitlerinde Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri için yüzde 30 sapma belirlenmişti.

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TFF’den kulüplere şok haber
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