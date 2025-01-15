Bu kaosu bitirmesi gereken federasyondur!

MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray ve F.Bahçe arasındaki şampiyonluk yarışı saha dışına artık resmen taştı.. İki taraf da bel altı vurmaya başladı.. Anadolu takımları, "Lig sadece bu iki takımdan ibaret değil" diyor.. Bizi gelecek haftalarda neler bekliyor?

GÜRCAN BİLGİÇ: Anadolu takımları çok haklılar. Recep Uçar'ın açıklamalarını dinlediğinizde az çok empati de kuruyorsunuz. Diğer teknik adamlar da bu maçlar öncesinde aynı endişeyi taşıyordur. Ama yeni konuşmaya başladılar. Geçen hafta Çağdaş Atan bu şikâyetlerin sahibiydi. Esas raconu kesmesi gereken TFF Başkanı olmalı. Çünkü seçime girme nedeni de bu; adalet. Bunu sonlandırmak adına VAR hakemlerinin yabancı olması kararı alındı. En azından daha objektif gözler pozisyonları inceleyecek. Lig tarihimizdeki en somut taktik, hakemler üzerinde baskı kurmak. Bunu sık yapan her takım netice aldı. Okan Buruk boşuna 4. hakemin yanında maç yönetmiyor. Sorun, kendileri için yapılan hataları görmezden gelip, pusuda bekleyip izansız açıklamalar yapmakta sakınca görmeyen yöneticilerde.

LEVENT TÜZEMEN: Türkiye liginin iki devinin yöneticilerinin birbirlerine ağır ifadelerle sataşmalarını doğru bulmuyorum. Bu konuda Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sert tartışmaların sulh olması için ağırlıklarını koymalı. Anadolu takımlarının 'Lig sadece bu iki takımdan ibaret değil' sözlerine katılmıyorum. Bu yarışın bu kadar ilgi toplamasının ana nedeni, iki büyük kulübün yıldızlarla dolu oluşturduğu kadrolardır. Ekonomik güç olarak büyük takımlarla yarışma noktasına gelemeyen bazı Anadolu takımlarının, kendi hatalarını görmemezlikten gelerek büyük takımlara faturayı yüklemeleri doğru değil. Eğer önlem alınmazsa demeç savaşları hızla artarak devam eder.

BÜLENT TİMURLENK: Bu anlamsız kör dövüşü hakkında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar çok güzel konuştu. Elbette bu lig iki takımdan ibaret değil. İşin artık cılkı çıktı. Galatasaray'ın aleyhine hataların olduğu Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe'nin, G.Saray'ı hakem marifetiyle 3 puan almakla suçlaması; Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün F.Bahçe maçı daha oynanmadan yaptığı açıklamalar… Bunlar son düellolar. Yöneticiler sosyal medya trolü gibi davranmaya başladılar. Sizler fenomen değilsiniz. Her seferinde oyunun başaktörleri olan teknik direktör ve futbolcuların önüne geçip karşılıklı kılıç kalkan oynuyorlar. Evet, bu durum artarak devam edecek. Türkiye'de futbol seven insan sayısını dibine vurdurmaya sanki yemin etmişler. Futbola ''Güzel oyun'' diyenlere Allah sabır versin.



FİKSTÜR AVANTAJI F.BAHÇE'DE AMA OYUN 'G.SARAY' DİYOR



MURAT ÖZBOSTAN: İki takımın yapacağı takviyeler şampiyonu belirleyecek mi? Yoksa şu anki durumlarına bakarsak şampiyon belli mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: İki takım da hiç transfer yapmasın, sadece tartışılan kararlardan arındırılmış maçlar seyretsek puan farkı 6-7 hafta içinde kapanır. Lig tarihinde hiç olmamış galibiyet serileriyle oynuyor G.Saray. Bunu bir sezon için açıklarsınız ama bu sürekli oluyor ve puan kaybedeceği maçlara hep hakem hataları damga vuruyorsa bu durumun transferle çok alakası yok. G.Saray, kadrosunu genişletmek zorunda. F.Bahçe de Mourinho'nun 'pısırık' oyununda rahat sonuç almak için Talisca gibi efektif oyuncular bulmalı. Ligin ateşi Seyrantepe'deki derbiden sonra ya yeniden yanacak ya da tartışmalar sona erecek. Final o gün olur.

LEVENT TÜZEMEN: Transferleri kim 'tereyağından kıl çeker' gibi yaparsa işini daha kolaylaştırır. Örneğin; G.Saray'ın sağ beke, kanat ve santrfor oynayacak hücumcuya, Nelsson'un durumuna göre bir de stopere ihtiyacı var. Bence bir orta saha da düşünülmeli. F.Bahçe Başkanı Sayın Koç, iki stoper ve bir sol bek kesin alacaklarını açıkladı. Düşündükleri diğer oyuncular da keyfe keder olacak. Ancak alınacak oyuncular takım oyununa adapte olursa başarı gelir. İsme göre hareket etmek doğru değil. Yani kaş yaparken göz çıkarmamak gerekir.

AHMET ÇAKAR: 8 puan fark çok önemli bir fark. Üstelik G.Saray ve F.Bahçe'nin oyunlarına baktığımızda G.Saray zaman zaman öne çıkıyor. Fakat G.Saray'ın bir handikabı, dolayısıyla da F.Bahçe'nin bir avantajı var. Bu da fikstür. İkinci yarıda G.Saray, bütün zor rakipleriyle, F.Bahçe hariç, deplasmanda oynayacak. Örneğin; Beşiktaş, Göztepe, Samsun, Eyüp deplasmanları asla kolay olmayacak. F.Bahçe'nin ise G.Saray deplasmanı dışında çok zor diyebileceğimiz bir deplasmanı yok. Baktığımızda fikstür avantajı F.Bahçe lehine ama puan farkı ve ortalama oyun kalitesi G.Saray lehinedir.

BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray, dizilişini, oyun felsefesini değiştirecek bir transferin peşinde değil. İcardi yok, Ziyech yolcu. Buruk'a kadro derinliği için öncelikle orta saha ve kanat forvet hattına iki isim gerekli. Mourinho, Talisca'nın adını transferde anmıyor ama belli ki Acun Ilıcalı onu getirmeye kararlı. Portekizli, 3'lü defansa döndü. Bu dizilişte kalkıp da Talisca'yı iki santrforun arkasına koyarsa herkes başka bir Fenerbahçe izler. Ama o başka bir F.Bahçe bugünkünden iyi olur mu buna yüksek sesle 'evet' diyebilecek bir insan varsa kalksın ayağa söylesin.



YABANCI HAKEMLE HUZURU BULURUZ



MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hem lehine hem de aleyhine hatalar oluyor.. Sadece bu iki takımın maçlarını komple yabancı hakemler yönetmeli mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: Kesinlikle yabancı hakemler yönetmeli. Eğer bir huzur bulacaksak en palyatif çözüm bu. Hatta ilk 6 ve son 6'nın birbirleriyle oynayacakları maçları yabancı hakem yönetmeli, sadece büyüklerin değil. Ortamı bu kadar kirleten ve bu kadar belirgin ahlak çöküntüsü içinde sonuçları olgunlukla karşılamamızı sağlayacak en yakın karar bu.

LEVENT TÜZEMEN: Bugün G.Saray ve F.Bahçe eğer birbirleri hakkında çok sert demeçler veriyorsa bunun başaktörü hakemlerdir. Sezon başından beri çok ciddi hakem ve VAR hatalarına tanık olduk. Göz göre göre insanların zekâlarıyla alay edercesine otoritelerin ve eski hakemlerin 'Penaltı… Kırmızı kart… Sarı kart… Faul" dediği pozisyonlarda hakemler ya bilerek hata yapıyorlar ya da kaliteleri, becerileri ve bilgileri doğru kararlar vermelerine engel oluyor. Maçı yöneten hakemlerin sırtlarını tamamen VAR'a dayamaları, sorumluluk almalarını engelliyor. VAR'a yabancı hakemlerin gelmesini çok doğru bir karar olarak görüyorum. Ancak F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un dediği gibi yabancı VAR sadece büyükler için değil Anadolu takımlarının maçlarında da görev yapmalı. FIFA ve UEFA'ya bağlı bir ülke olarak maçı yönetecek hakemlerin tamamının yabancı olması, ülkede futbolun bittiğini gösterir. O zaman TFF'nin de MHK'nin de yabancı olması gerekir.

AHMET ÇAKAR: Artık iş oraya gidiyor. Fakat yabancı hakem beraberinde başka sorunlar getirecek. Spor kamuoyu zannediyor ki Şampiyonlar Ligi seviyesi ve A Milli Takım maçlarını yöneten hakemler gibi hakemler gelecek. Asla! Örneğin; İtalya, Almanya ya da İngiltere'nin deneyimli hakemlerini kendi maçlarında kullanmayıp Türkiye'ye yollayacaklarını düşünüyorlarsa ağır bir şekilde yanılıyorlar. Yani İtalya, bir FIFA hakemini Milan'ın İnter'in maçına vermeyip de F.Bahçe ya da G.Saray'ın bir maçına mı verecek? Asla böyle bir şey olmaz. Başka ülkelerden de bir hakem geldiğinde kalite sorunu ortaya çıkacak.

BÜLENT TİMURLENK: VAR odasına yabancı hakem getiriyorsanız MHK Başkanı'nı da yabancı yapın. Ferhat Gündoğdu'nun alameti farikası nedir? Eldeki hakemlere iki yılda iki kez operasyon çekti, Türk hakemleri dibe vurdu, adam hâlâ koltukta. Federasyon Başkanı da hakemlerden rahatsız ama hâlâ MHK Başkanı'nı görevden almıyor ya da alamıyor. Geçen sezon F.Bahçe ile G.Saray'ın her hafta seçilen maçta VAR hakemi uygulaması büyük saçmalık. Bu ligde 19 takım, haftada 9 maç var. TFF, yabancı VAR uygulamasını sezonun son haftasına kadar yapacağının garantisini de vermedi. G.Saray ile F.Bahçe'nin maçlarına yabancı düdük, diğerleri de yerli. Olmaz öyle şey. Avrupa bileti, küme düşme hattı… Diğer maçların önemsiz olduğunu söyleyen kim?





MÜTHİŞ İDDİA! HAKEMLERİN KULAĞINA ÜFLENDİ!

AHMET ÇAKAR: 45 yıldır futbolun içindeyim. Hakemlik müessesesini de 45 yıldır çok iyi bilirim, detaylara bile hakimimdir. Geçen hafta için hakemlerin kulağına bazı şeyler üflenmediyse bütün geçmişimi silmeye hazırım. Kim üfledi, hangi kelimeleri söyledi bilemem ama bildiğim bir şey var… G.Saray, Göztepe maçını hakem yardımıyla kazandıktan sonra F.Bahçe haklı olarak infial yapmıştı ve hakemlerin kulağına şu söylendi: "Aman Başakşehir-G.Saray maçında G.Saray hakemle bir şey kazanmasın. Aman ne olur Konya-F.Bahçe maçında da F.Bahçe hakemle mağdur olmasın." Tabii bizim hakemler yeteneksiz ve omurgasız olduklarından bu işi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Başakşehir-G.Saray maçında 3 majör hata G.Saray aleyhine ama G.Saray buna rağmen kazanmayı bildi. Konya-F.Bahçe maçında da tüm majör hatalar F.Bahçe lehine oldu ve F.Bahçe, Konya'yı hakemle yendi. Futbolun içindeki insanlar, kulüpçüler, antrenörler zaten bu işi çözdüler. Onun için olay bel altına girdi.