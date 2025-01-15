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Giriş Tarihi: 15.1.2025

Skandal bahis iddiası!

Skandal bahis iddiası!
LA LİGA ekibi Sevilla'nın formasını giyen ''Kike'' lakaplı Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı. İspanyol basınında, Kike'nin geçen yıl oynadığı bazı maçlarda bilerek sarı kart görerek futbol bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia edildi. 22 yaşındaki stoperin geçen sezon 9 maçta 7 sarı kart gördüğü ve suçlamaların şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi. Dün gözaltına alınan genç futbolcunun, ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi
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Skandal bahis iddiası!
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