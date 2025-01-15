Skandal bahis iddiası!

LA LİGA
ekibi Sevilla'nın formasını giyen ''Kike'' lakaplı Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı. İspanyol basınında, Kike'nin geçen yıl oynadığı bazı maçlarda bilerek sarı kart görerek
futbol bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia edildi. 22 yaşındaki stoperin geçen sezon 9 maçta 7 sarı kart gördüğü
ve suçlamaların şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi. Dün gözaltına alınan genç futbolcunun, ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi