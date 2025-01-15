Skandal bahis iddiası!

ekibi Sevilla'nın formasını giyen ''Kike'' lakaplı Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı. İspanyol basınında, Kike'ninfutbol bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia edildi. 22 yaşındaki stoperin geçen sezonve suçlamaların şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi. Dün gözaltına alınan genç futbolcunun, ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi