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Giriş Tarihi: 16.1.2025 10:26

Süper Lig’de 20. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın perdesi, yarın oynanacak Atakaş Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak.

İHA
Süper Lig’de 20. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Cumartesi, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde lider Galatasaray, yarın saat 20.00'de Hatayspor'a konuk olacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş da cumartesi günü Samsunspor'u ağırlayacak. Haftayı BAY geçen takım Kayserispor olacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray

18 Ocak Cumartesi
13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor
16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK
19.00 Beşiktaş - Samsunspor

19 Ocak Pazar
13.30 Göztepe - Antalyaspor
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe

20 Ocak Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Sivasspor

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Süper Lig’de 20. hafta heyecanı başlıyor!
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