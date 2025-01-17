Guardiola’nın evliliği 44 milyon € ’ya bitti

İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile eşi Cristina Serra'nın 30 yıllık evliliği sona ererken ayrılığın perde arkasında deneyimli çalıştırıcının profesyonel kariyerine öncelik vermesinin yattığı kaydedildi. Guardiola, Manchester City'deki sözleşmesini kasım ayında 2 yıl daha uzatarak 2027'ye kadar kulüpte kalmayı kabul etti. Yıllık 22 milyon Euro'ya imza atan usta hoca, toplam 44 milyon Euro'ya 'evet' dedi. Bu karar, Serra'nın planlarına ters düşerek aralarında gerginlik yarattı. Çifte yakın bir kaynağa göre, ayrılığın temel nedeni Guardiola'nın "işkolik" olması. Henüz boşanmanın resmileşmediği ancak ayrılığın bu yolda ilerleyebileceği belirtiliyor.