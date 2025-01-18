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Giriş Tarihi: 18.1.2025 16:27

İlhan Palut'dan mağlubiyet yorumu: "Kaybeden biz olmamalıydık"

Süper Lig'in 20.haftasında RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık. Futbol bir skor oyunu." ifadelerini kullandı.

İHA
İlhan Palut’dan mağlubiyet yorumu: Kaybeden biz olmamalıydık

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"KAYBEDEN TAKIM BİZ OLMAMALIYDIK"

Palut, "Maç öncesi beklenen kadar keyifli bir maç olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir oyunu kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Her şeyi iyi yapmıyoruz belki ama bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık. Futbol bir skor oyunu. Rakibi tebrik ediyorum. Biz de Çaykur Rizespor olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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İlhan Palut'dan mağlubiyet yorumu: "Kaybeden biz olmamalıydık"
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