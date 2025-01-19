Göztepe’ye tek gol yetti!

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe evinde teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi 8. dakikada Juan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Dengede geçen ilk yarı bu skorla bitti.İkinci yarısında da eşitlik bozulmadı ve mücadeleyi Göztepe 1-0'lık skor ile kazanarak iç sahada üst üste 9. galibiyetine ulaştı.

Aynı zamanda İzmir ekibinde teknik direktör Stanimir Stoilov, Göztepe tarihinde ligde en kısa sürede 10 galibiyete ulaşan isim olmayı başardı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 34 yaptı ve 4. sırada yer aldı. 20 puana sahip Antalyaspor ise 13. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Nielsen'in ara pasında ceza sahası içinde savunma arkasına sarkan Juan'ın sağ çaprazdan uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Matsuki'nin ceza sahası içinde kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Piric gole izin vermedi.

34. dakikada Tijanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Koray'dan seken topa arka direkte Juan kafa vuruşu yaptı. Pozisyonun devamında üst direğe çarpıp çizgiden seken meşin yuvarlak, kaleci Kenan Piric'te kaldı.

54. dakikada Koray Günter'in pasında savunma arkasında topla buluşan Tijanic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

60. dakikada Tijanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Koray'ın kafa vuruşu sonrasında meşin yuvarlak, kaleci Kenan Piric'te kaldı.

69. dakikada Djenepo'nun sol taraftan gerçekleştirdiği atakta yaptığı vuruşta takım arkadaşından seken top kaleye yöneldi ve meşin yuvarlak kalenin üzerindne dışarı gitti.

90+4 dakikada Towsend'in ortasında ön direkte bulunan Samudio'nun kafa vuruşunda kaleci Lis üzerine gelen topu kurtardı.