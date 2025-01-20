Boşuna gelmeyin!

Galatasaray'da 14 gol-6 asiste ulaşan Victor Osimhen'in bu performansına Avrupa devleri kayıtsız kalmadı.Bu sezonu Galatasaray'da tamamlama kararı alan Nijeryalı forvet, gelen tüm teklifleridiyerek geri çevirdi. Bonservisi Napoli'de olan Osimhen'in, ocak ayı için geçerli serbest kalma maddesi 75 milyon Euro.Bu parayı ödemeye hazır kulüpler Avrupa'da mevcut ancak sarı-kırmızılılarda mutlu olan Osimhen,Maçka'da yaşayan ve takım arkadaşı Mertens'e komşu olan 26 yaşındaki yıldız, İstanbul'da oynanan maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getiriyor.milyon hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da forma satışında toplam 437 bin sayısına ulaşıldı. Parçalı dışında beyaz ve siyah renklerde iki forması daha olan sarı-kırmızılı kulüp, şubat ayında 4. formasını piyasaya sunacak. Yeni forma tedarikçisi Puma, Galatasaray'a özel hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılılar bu sezon 1 milyon forma hedefiyle yola çıkarken 4. formanın satışları ile birlikte kısa süreli hedef olarak 700 bin sayısı bekleniyor.G.Saray'ınAvrupa Ligi'nde yarın Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. 43 yaşındaki hakem, daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un Avrupa sınavlarında görev alırken Türk takımları bu maçlarda hiç galibiyet elde edemedi.