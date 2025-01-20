Boşuna gelmeyin!

Galatasaray'da 14 gol-6 asiste ulaşan Victor Osimhen'in bu performansına Avrupa devleri kayıtsız kalmadı. İngiltere'den Chelsea, Manchester United, Arsenal, Fransa'dan PSG ve İtalya'dan Juventus ara transfer dönemi için Osimhen ile iletişime geçti.
Bu sezonu Galatasaray'da tamamlama kararı alan Nijeryalı forvet, gelen tüm teklifleri "Sezon sonunda görüşelim"
diyerek geri çevirdi. Bonservisi Napoli'de olan Osimhen'in, ocak ayı için geçerli serbest kalma maddesi 75 milyon Euro.
ÖZEL FOTOĞRAFÇI GETİRİYOR
Bu parayı ödemeye hazır kulüpler Avrupa'da mevcut ancak sarı-kırmızılılarda mutlu olan Osimhen, Galatasaray'a verdiği 'Sezonu tamamlama' sözünü tutacak.
Maçka'da yaşayan ve takım arkadaşı Mertens'e komşu olan 26 yaşındaki yıldız, İstanbul'da oynanan maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getiriyor. Gördüğü ilgi ve sevgiden memnun olan Osimhen, geleceği hakkındaki kararı mayıs ayında verecek.
YENİ FORMAYLA REKORA KOŞACAK
milyon hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da forma satışında toplam 437 bin sayısına ulaşıldı. Parçalı dışında beyaz ve siyah renklerde iki forması daha olan sarı-kırmızılı kulüp, şubat ayında 4. formasını piyasaya sunacak. Yeni forma tedarikçisi Puma, Galatasaray'a özel hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılılar bu sezon 1 milyon forma hedefiyle yola çıkarken 4. formanın satışları ile birlikte kısa süreli hedef olarak 700 bin sayısı bekleniyor.
TOHVER İLE KAZANAN YOK!
G.Saray'ın
Avrupa Ligi'nde yarın Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. 43 yaşındaki hakem, daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un Avrupa sınavlarında görev alırken Türk takımları bu maçlarda hiç galibiyet elde edemedi.