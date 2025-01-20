Fenerbahçe altın buldu!

En-Nesyri, Fenerbahçe'nin 10 numarası Tadic'in asistleriyle iki kez ağları bulup, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı. Faslı yıldız, Mayıs 2024'ten (Sevilla-Villarreal) bu yana ilk kez bir deplasman maçında iki gol sevinci yaşadı. Gecenin adamı, Dzeko'ya da asist yaptı.Fenerbahçe Kulübü, maçın bitiş düdüğü ile birlikte sosyal medya hesabındanpaylaşımı yaptı. Zirveyle farkın 6'ya inmesini kutladı.F.Bahçe'de attığı gol iptal olan İrfan Can Kahveci ile En-Nesyri, sevinçlerini sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ancak dün 29. yaş günü olan Becao'nun formasını açarak kutladı.Fenerbahçe'de dün maça kulübede başlayan Dusan Tadic, 66'da Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi ve her şey değişti. Sırp yıldız 69 ve 71. dakikalarda En-Nesyri'ye iki şık asist yaptı.Hatay maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Tadic, sonrasında Konya maçına 1 gol-1 asist, Adana Demir karşılaşmasına da 2 asistle damgasını vurdu.Dusan Tadic'in asistanı Suheyl Aras karşılaşma sonrası, "Hasta halinle çıkıp maçı kurtardın ya helal olsun kaptan" paylaşımı yaptı.Fenerbahçe'de En-Nesyri gibi Dzeko da Süper Lig'deki 10. golüne ulaştı. En son Başakşehir ağlarını havalandıranLigde bir deste golü olan Dzeko toplamda 15'e ulaştı.Fenerbahçe,İlk yarıda sadecebir şutu olan sarı-lacivertliler,24. dakikada gole çok yaklaştı. Fred,rakip ceza yayının sağından cezasahasına etkili bir orta yaptı. Altıpasçizgisi üzerinde topa hareketlenenEn-Nesyri'nin dokunuşunda, meşinyuvarlak üst direkten oyun alanınageri döndü.Üçüncü forvet durumunda olan ve formaya hasret kalan Cenk Tosun dün ilk kez gol sevinci yaşadı. 90+1'de Amrabat'ın pasında kafayla ağları bulan Cenk, kısa süreli bir sakatlık yaşarken, mutluluğunu gecikmeli yaşadı. Milli futbolcu golünü ve Mourinho ile arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı:Bize babacan bir şekilde davranıyor. Hoca bana güvendi, golümü attım. Onun da dediği gibi iyi çalışıyorum. Profesyonellik bunu gerektirir."Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana deplasmanda en fazla puan toplayan (75) ve gol atan (70) Süper Lig takımı konumunda.Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bu deplasmandaki en farklı galibiyetini aldı.