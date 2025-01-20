Fenerbahçe altın buldu!

NELER YAPTI NELER!
En-Nesyri, Fenerbahçe'nin 10 numarası Tadic'in asistleriyle iki kez ağları bulup, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı. Faslı yıldız, Mayıs 2024'ten (Sevilla-Villarreal) bu yana ilk kez bir deplasman maçında iki gol sevinci yaşadı. Gecenin adamı, Dzeko'ya da asist yaptı.
ADIM ADIM GELİYORUZ
Fenerbahçe Kulübü, maçın bitiş düdüğü ile birlikte sosyal medya hesabından 'Buradayız! Adım adım geliyoruz!'
paylaşımı yaptı. Zirveyle farkın 6'ya inmesini kutladı.
MUTLU YILLAR BECAO!
F.Bahçe'de attığı gol iptal olan İrfan Can Kahveci ile En-Nesyri, sevinçlerini sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ancak dün 29. yaş günü olan Becao'nun formasını açarak kutladı.
TADİC ŞOV
Fenerbahçe'de dün maça kulübede başlayan Dusan Tadic, 66'da Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi ve her şey değişti. Sırp yıldız 69 ve 71. dakikalarda En-Nesyri'ye iki şık asist yaptı. Bu sezon ligde 10. asistine ulaşan 36 yaşındaki futbolcu, toplamda 14'ü buldu.
Hatay maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Tadic, sonrasında Konya maçına 1 gol-1 asist, Adana Demir karşılaşmasına da 2 asistle damgasını vurdu.
HASTA HALİ BÖYLEYSE!
Dusan Tadic'in asistanı Suheyl Aras karşılaşma sonrası, "Hasta halinle çıkıp maçı kurtardın ya helal olsun kaptan" paylaşımı yaptı.
BİR DESTE DE DZEKO'DAN
Fenerbahçe'de En-Nesyri gibi Dzeko da Süper Lig'deki 10. golüne ulaştı. En son Başakşehir ağlarını havalandıran Boşnak kaptan ligde 3 hafta sonra gol sevinci yaşadı.
Ligde bir deste golü olan Dzeko toplamda 15'e ulaştı.
AVRUPA'DA BENZERİ YOK
Fenerbahçe, bu sezon 11. kez direğe takıldı.
İlk yarıda sadece
bir şutu olan sarı-lacivertliler,
24. dakikada gole çok yaklaştı. Fred,
rakip ceza yayının sağından ceza
sahasına etkili bir orta yaptı. Altıpas
çizgisi üzerinde topa hareketlenen
En-Nesyri'nin dokunuşunda, meşin
yuvarlak üst direkten oyun alanına
geri döndü. Kanarya direğe takılma istatistiği ile Avrupa'da birinci sırada yer alıyor.
'HOCA HEPİMİZE ÇOK BABACAN'
Üçüncü forvet durumunda olan ve formaya hasret kalan Cenk Tosun dün ilk kez gol sevinci yaşadı. 90+1'de Amrabat'ın pasında kafayla ağları bulan Cenk, kısa süreli bir sakatlık yaşarken, mutluluğunu gecikmeli yaşadı. Milli futbolcu golünü ve Mourinho ile arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı: "İlk golümü attığım ve galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bu maçı geride bırakıp, hafta içinde oynayacağımız karşılaşmaya odaklanmalıyız. Hocayla hepimizin arası çok iyi.
Bize babacan bir şekilde davranıyor. Hoca bana güvendi, golümü attım. Onun da dediği gibi iyi çalışıyorum. Profesyonellik bunu gerektirir."
DEPLASMAN FATİHİ
Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana deplasmanda en fazla puan toplayan (75) ve gol atan (70) Süper Lig takımı konumunda.
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Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bu deplasmandaki en farklı galibiyetini aldı.