Göztepe Avrupa aşkına yıkılmaz

Süper Lig'de sezona futboluyla damga vuran Göztepe, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek iç sahadaki namağlup serisini sürdürdü ve üst üste 9. galibiyetini aldı. Ligde 4. sıraya yükselen ve Avrupa kupaları hedefini sürdüren İzmir temsilcisi, golcüsü Romulo'dan yoksun olduğu kritik sınavda ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'una top göstermedi. Üst üste ataklarının meyvesini Göztepe, 8. dakikada aldı. Lasse Nielsen'in pasında ağları sarsan Juan'ın golü önce ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ancak VAR'ın incelemesi sonucu Çağdaş Altay, orta noktayı gösterdi.
Farkı açmak adına konuk takımın kalesini ablukaya alan sarı-kırmızılılar, kaleci Kenan Piric'i geçemedi. Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, Göztepe tarihinde Süper Lig'de en kısa sürede 10 galibiyete ulaşan teknik adam oldu.