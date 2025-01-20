Konya kaçtı Paşa yakaladı

Konyaspor ile Kasımpaşa'nın gol düellosuna sahne olan karşılaşması nefesleri kesti, 3-3 sona eren maçta puanlar paylaşıldı. Braz Kramer
'in 20'de kilidi açtığı ev sahibi Konya, soyunma odasına önde gitti. Konuk takım Kasımpaşa, devreye golle girdi. 53'te Josip Brekalo
eşitliği sağladı. 10 dakika sonra Kramer,
yeşil-beyazlıları bir kez daha üstünlüğe taşıdı. 70. dakikada Gökhan Gül
'ün enfes golüyle İstanbul ekibi, durumu 2-2 yaptı. Son anlarda Konya yine öne geçti.
Umut Nayir'in şık kafa vuruşuyla skoru 3-2'ye taşıyan ev sahibine cevap, 87'de Antonin Barak'tan geldi. Galibiyet hasretini dindiremeyen Konyaspor'un özlemi 5'e Kasımpaşa'nın ise 4 maça yükseldi.