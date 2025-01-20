Konya kaçtı Paşa yakaladı

Konyaspor ile Kasımpaşa'nın gol düellosuna sahne olan karşılaşması nefesleri kesti, 3-3 sona eren maçta puanlar paylaşıldı.'in 20'de kilidi açtığı ev sahibi Konya, soyunma odasına önde gitti. Konuk takım Kasımpaşa, devreye golle girdi.eşitliği sağladı. 10 dakika sonrayeşil-beyazlıları bir kez daha üstünlüğe taşıdı. 70. dakikada'ün enfes golüyle İstanbul ekibi, durumu 2-2 yaptı.Umut Nayir'in şık kafa vuruşuyla skoru 3-2'ye taşıyan ev sahibine