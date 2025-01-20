Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konya kaçtı Paşa yakaladı
Giriş Tarihi: 20.1.2025

Konya kaçtı Paşa yakaladı

Konya kaçtı Paşa yakaladı
Konyaspor ile Kasımpaşa'nın gol düellosuna sahne olan karşılaşması nefesleri kesti, 3-3 sona eren maçta puanlar paylaşıldı. Braz Kramer'in 20'de kilidi açtığı ev sahibi Konya, soyunma odasına önde gitti. Konuk takım Kasımpaşa, devreye golle girdi. 53'te Josip Brekalo eşitliği sağladı. 10 dakika sonra Kramer, yeşil-beyazlıları bir kez daha üstünlüğe taşıdı. 70. dakikada Gökhan Gül'ün enfes golüyle İstanbul ekibi, durumu 2-2 yaptı. Son anlarda Konya yine öne geçti. Umut Nayir'in şık kafa vuruşuyla skoru 3-2'ye taşıyan ev sahibine cevap, 87'de Antonin Barak'tan geldi. Galibiyet hasretini dindiremeyen Konyaspor'un özlemi 5'e Kasımpaşa'nın ise 4 maça yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya kaçtı Paşa yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA