Nuri Şahin için ya tamam ya devam

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in üst üste aldığı kötü sonuçlar geleceğini tehdit ediyor. Sky DE'de yer alan habere göre; Türk çalıştırıcı, kendisi için Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkacak. Dortmund, yarın Bologna'ya kaybetmesi halinde Nuri Şahin'in görevine son verilebilir. 36 yaşındaki hocanın gönderilmesi durumunda son olarak Manchester United'ın başında olan Erik ten Hag ya da Stuttgart'ı çalıştıran Sebastian Hoeneb'ün göreve getirileceği iddia edildi.
Alman ekibi, Bundesliga'da 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 10'uncu sırada yer alıyor.