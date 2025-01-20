Nuri Şahin için ya tamam ya devam

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in üst üste aldığı kötü sonuçlar geleceğini tehdit ediyor. Sky DE'de yer alan habere göre; Türk çalıştırıcı, kendisi için Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkacak.Alman ekibi, Bundesliga'da 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 10'uncu sırada yer alıyor.