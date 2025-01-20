Osimhen ile oynamak isterim

Çaykur Rizespor forması giyen David Akintola, bir Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki hücum oyuncusu, özellikle G.Saray ve F.Bahçe'nin kendisine teklif yaptığı iddialarının söylentiden ibaret olduğunu belirtti. Nijeryalı futbolcu, Victor Osimhen ile de iyi arkadaş olduğunu söyleyip şu mesajı verdi: "Osimhen, Nijerya'dan tanıştığım bir isim. Bazen de dışarıda buluşup görüşüyoruz. Türkiye'ye gelmesi hem ligimiz için hem de kendisi için güzel bir karar oldu. Galatasaray'da iyi işler yaptığını görmek beni de mutlu ediyor. Osimhen ile birlikte oynamak tabii ki isterim.Milli takımda da Osimhen'le oynamak güzel olur. Çünkü Nijerya Milli Takımı'nın en iyi oyuncusu Osimhen."