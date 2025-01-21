Dinamo Kiev’i mağlup et, ilk 8

Avrupa Ligi'nde yenilgisiz yoluna devam eden G.Saray, bugün Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Avrupa'da da namağlup unvanını koruyan Cimbom, bugün galip gelmesi halinde ilk 8'e kalmak adına büyük bir avantaj elde edecek.

CİMBOM'DA 2 EKSİK, SARA'NIN DURUMU BELLİ OLACAK

Ukrayna temsilcisi 6 yenilgi ile dibe demir atarken sadece 1 kez ağları havalandırabildi. Rams Park'ta saat 18.30'da başlayacak mücadelede İcardi ve listede olmayan Sallai forma giyemeyecek. Sara'nın durumuna ise bugün karar verilecek. İki takım resmi olarak hiç karşılaşmazken 14 Nisan 2022'de oynanan hazırlık maçını Dinamo Kiev 3-1 kazanmıştı.

325. SINAV

Avrupa kupaları tarihinde Aslan bugün 325. sınavına çıkıyor. Geride kalan karşılaşmalarda 116 galibiyet alıp 121 defa yenilen G.Saray, 444 gol atıp 487 gole engel olamadı.