Galatasaray - Dinamo Kiev | Okan Buruk’un 11 tercihi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Ukrayna devi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Karşılaşma saat 18:45'te başlayacak.

Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom, bu maçı da kayıpsız geçmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sánchez, Abdülkerim, Jakobs, Berkan, Torreira, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhailenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabaiev

CİMBOM'DA ÜÇ EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek.

KIEV'İN SON RESMİ MAÇI ARALIK'TA

Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı.