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Giriş Tarihi: 21.1.2025 17:18 Son Güncelleme: 21.1.2025 17:21

Galatasaray - Dinamo Kiev | Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bugün evinde Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Yoluna namağlup devam eden Cimbom, bu maçı da kazanmak ve ilk 8'e kalmak için büyük avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşma öncesi Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu.

Galatasaray - Dinamo Kiev | Okan Buruk’un 11 tercihi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Ukrayna devi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Karşılaşma saat 18:45'te başlayacak.

Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom, bu maçı da kayıpsız geçmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sánchez, Abdülkerim, Jakobs, Berkan, Torreira, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhailenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabaiev

CİMBOM'DA ÜÇ EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek.

KIEV'İN SON RESMİ MAÇI ARALIK'TA

Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı.

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Galatasaray - Dinamo Kiev | Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu
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