Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mert Günok, Bolu'daki otel yangını faciası sebebiyle taraftardan 'Üçlü' istemedi
Giriş Tarihi: 22.1.2025 23:37 Son Güncelleme: 22.1.2025 23:42

Mert Günok, Bolu'daki otel yangını faciası sebebiyle taraftardan 'Üçlü' istemedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 3’üncü galibiyetini aldı ve puanını 9 yaptı. Beşiktaş kaptanı Mert Günok, Bolu'daki otel yangını faciası sebebiyle maçın ardından taraftarın 'üçlü çektirme' isteğini kabul etmedi.

Mert Günok, Bolu’daki otel yangını faciası sebebiyle taraftardan ’Üçlü’ istemedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa 7. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek galibiyetini 3'e yükseltti ve 9 puana ulaştı. Siyah-beyazlı takımın gollerini Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario (pen) kaydetti.

TARAFTAR, BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI İÇİN 1 DAKİKA BOYUNCA SESSİZ KALDI

Beşiktaş taraftarı, Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybedenler için A.Bilbao maçının başlama düdüğüyle birlikte tribünde 1 dakika boyunca sessiz kaldı. Ayrıca Tüpraş Stadyumu'nda, karşılaşma boyunca müzik çalınmadı ve müsabaka sonunda da coşku yaşanmadı.

KAPTAN MERT GÜNOK TARAFTARIN 'ÜÇLÜ' TALEBİNİ REDDETTİ

Taraftarlar, maçın ardından futbolcuları tebrik etmek için tribüne çağırırken kaptan Mert Günok, Bolu'daki yangın sebebiyle üçlü çektirmeyeceğini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mert Günok, Bolu'daki otel yangını faciası sebebiyle taraftardan 'Üçlü' istemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA