Mert Günok, Bolu’daki otel yangını faciası sebebiyle taraftardan ’Üçlü’ istemedi

TARAFTAR, BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI İÇİN 1 DAKİKA BOYUNCA SESSİZ KALDI

Beşiktaş taraftarı, Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybedenler için A.Bilbao maçının başlama düdüğüyle birlikte tribünde 1 dakika boyunca sessiz kaldı. Ayrıca Tüpraş Stadyumu'nda, karşılaşma boyunca müzik çalınmadı ve müsabaka sonunda da coşku yaşanmadı.

KAPTAN MERT GÜNOK TARAFTARIN 'ÜÇLÜ' TALEBİNİ REDDETTİ

Taraftarlar, maçın ardından futbolcuları tebrik etmek için tribüne çağırırken kaptan Mert Günok, Bolu'daki yangın sebebiyle üçlü çektirmeyeceğini belirtti.