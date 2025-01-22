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Giriş Tarihi: 22.1.2025 21:29

Serdal Adalı: Beşiktaş tarihine unutulmaz bir galibiyet ekledik

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Böyle bir zamanda insanlarımızın yüzünü biraz olsun güldürebildiğimiz, ülkemizi layıkıyla temsil edip Beşiktaş tarihine unutulmaz bir galibiyet daha eklediğimiz için çok mutluyuz” dedi.

DHA
Serdal Adalı: Beşiktaş tarihine unutulmaz bir galibiyet ekledik

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla takımın unutulmaz bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Adalı, "Ülkemizin, milletimizin büyük acı yaşadığı böyle bir zamanda insanlarımızın yüzünü biraz olsun güldürebildiğimiz, ülkemizi layıkıyla temsil edip Beşiktaş tarihine unutulmaz bir galibiyet daha eklediğimiz için çok mutluyuz. Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'e "bu görkemli galibiyetle evine hoş geldin" diyorum" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ'IN BÖYLE ZAFERLERİ YAŞAMASI İÇİN BURADAYIZ'

Siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Adalı, "Birlik olduğumuzda bu sahayı kimlere dar edebileceğimizi bugün bir kez daha gösteren, bu galibiyette en az saha içindeki sporcularımız kadar katkısı olan, bugün bize efsane İnönü atmosferini yaşatan büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Biz Beşiktaş'ın böyle günleri, böyle zaferleri yaşaması için buradayız. Birlikte daha nice zaferlere imza atacağız. Beşiktaş'ımızın layık olduğu bu başarıları, bu mutlulukları hep birlikte yaşayacağız. En büyük Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

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Serdal Adalı: Beşiktaş tarihine unutulmaz bir galibiyet ekledik
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