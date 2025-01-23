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Giriş Tarihi: 23.1.2025 18:13

Başakşehir, Pelkas ile yollarını ayırdı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

AA
Başakşehir, Pelkas ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de 29 puanla 7.sırada bulunan RAMS Başakşehir, Dimitris Pelkas ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye'de Fenerbahçe'nin ardından RAMS Başakşehir'de forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 11'i Trendyol Süper Lig olmak üzere toplam 22 resmi müsabakada forma giydi. Yunan futbolcu, 2 kez fileleri havalandırdı.

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Başakşehir, Pelkas ile yollarını ayırdı
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