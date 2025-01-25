Avrupa’da derbi ihtimali: G.Saray ile eşleşebilir!

UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon'la berabere kalarak puanını 9'a yükselten Fenerbahçe'nin üst tura yükselmesi için Midtjylland deplasmanından 3 puanla dönmesi gerekiyor.Bu arada 7 maç sonunda 9 puanla 23. sırada bulunanSon maçlarda alınacak sonuçların ardından Galatasaray ligi 9., Fenerbahçe ise 24. sırada tamamlarsa iki takım bir sonraki turda birbirlerine rakip olacak. Aynı senaryo Galatasaray'ın onuncu, Fenerbahçe'nin ise 23. olması durumunda da geçerli.