Mustafa Keçeli: "Hedefimiz ligi ilk 5 içerisinde bitirmek"

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-4 mağlup olan RAMS Başakşehir'in yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Keçeli, maça ofansif bir sistemle çıktıklarını ve 4 gol bulduklarını söyledi. İki kere geriye düşmelerine rağmen 3-2 öne geçtiklerini anlatan Keçeli, bu süreçte kendilerine yakışmayan goller yediklerini ifade etti.

"MAÇI KOPARABİLİRDİK"

Keçeli, "3-2'den sonra 3 tane yakaladığımız net pozisyon var. Bu arada 4'üncü golü bulabilirdik. Bir topumuz da direkten döndü. O sırada maçı koparabilirdik ama yapamadık. Daha sonra yediğimiz gollerle 5-4 mağlup olduk." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ İLK 5'TE BİTİRMEK"

Kalan maçlara bakacaklarını kaydeden Keçeli, "Yaptığımız hataların farkındayız, bunları düzelteceğiz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var. Önümüzde Samsunspor maçı var, şimdi tek hedefimiz ona hazırlanmak." diye konuştu.