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Giriş Tarihi: 26.1.2025 10:28

Fenerbahçe - Göztepe maçında gözler Diego Carlos'ta olacak

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, bugün ligin formda takımlarından Göztepe'yi ağırlayacak. İlk yarıda berabere biten maç sonrası sarı-lacivertliler rövanş puan kaybetmek istemiyor. Taraftarın gözü bir yandan da yeni transfer Diego Carlos'ta olacak. İşte Fenerbahçe'nin eksikleri...

Fenerbahçe - Göztepe maçında gözler Diego Carlos’ta olacak

Fenerbahçe, bugün sahasında üst sıraları zorlayan Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, ilk devrede İzmir'de 2-2 sona eren mücadelenin rövanşını almak isterken 5 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürmeyi amaçlıyor.

YENİ TRANSFER KADRODA

Fenerbahçe; Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Mert Müldür'den sakatlıkları dolayısıyla yararlanamayacak. Yeni transfer Diego Carlos, Mourinho'nun şans vermesi halinde oynayabilecek.

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Fenerbahçe - Göztepe maçında gözler Diego Carlos'ta olacak
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