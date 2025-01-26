Fenerbahçe - Göztepe maçında gözler Diego Carlos’ta olacak

Fenerbahçe, bugün sahasında üst sıraları zorlayan Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, ilk devrede İzmir'de 2-2 sona eren mücadelenin rövanşını almak isterken 5 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürmeyi amaçlıyor.
YENİ TRANSFER KADRODA
Fenerbahçe; Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Mert Müldür'den sakatlıkları dolayısıyla yararlanamayacak. Yeni transfer Diego Carlos, Mourinho'nun şans vermesi halinde oynayabilecek.