Bu kadar ağır olmamalıyız

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalya karşısında sergilenen futboldan memnun olmadığını vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle ilk 15 dakika kötü ve ağırdık.Biz bu kadar ağır oynamamalıyız. Daha hızlı ve öne oynamalıyız. Ben de öğrenme sürecindeyim. Oyuncularımın maçı nasıl idare ettiğini ben de öğreniyorum. 14 yabancımız var. Ligde 12 yabancı oyuncuyu kadroya alabiliyoruz. Cher Ndour'u da bu nedenle kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Kiralık bir oyuncu. İyi bir futbolcu ama durumunu bilmiyorum.Jonas ve Emirhan, sakatlanıp oyundan çıktı. Bu anlamda defans hattında zorluk yaşıyoruz" dedi. Solskjaer, Twente maçına kazanmak için çıkacaklarını da sözlerine ekledi.Antalyaspor teknik direktörü olarak çıktığı ikinci maçta ilk puanını alan Emre Belözoğlu, 90 dakikanın ardından şunları söyledi: "Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuları ve hocası var. Özellikle çarşamba günkü futbolları çok etkileyiciydi. Çok kısa bir sürede teknik adam dokunuşlarını net görebileceğimiz bir oyun vardı sahada. Bu maçta, Beşiktaş'ın oyununun ortaya çıkmamasındaki en büyük faktör, benim futbolcularımın bu oyuna karşılık planımızı çok iyi uygulamalarıydı."