Eyüp tek attı seriye bağladı

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK'yı 1-0 ile geçip, 3 puanı hanesine yazdırdı.İlk devresi rölantide geçen mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Bodrum gol için saldırdı. Üst üste bulduğu fırsatlara Eyüp savunması etten duvar ördü.Eyüpspor'a galibiyeti getiren Tayfur Bingöl, bu sezonki ilk golünü attı. 2024-25'te ilk defa 11'de yer alan Emre Mor da bu sezon ilk asistini yaptı.