Eyüp tek attı seriye bağladı

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK'yı 1-0 ile geçip, 3 puanı hanesine yazdırdı. En golcü oyuncusu Mame Thiam'ın cezalı olduğu karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti, Emre Mor'un asistinde 12. dakikada Tayfur Bingöl getirdi.
İlk devresi rölantide geçen mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Bodrum gol için saldırdı. Üst üste bulduğu fırsatlara Eyüp savunması etten duvar ördü. İstanbul ekibi, bu zaferle ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bodrum'un hasreti 5 maç oldu. Eyüp 36 puana yükseldi, rakibi 16'da kaldı.
MOR'AL DEPOSU
Eyüpspor'a galibiyeti getiren Tayfur Bingöl, bu sezonki ilk golünü attı. 2024-25'te ilk defa 11'de yer alan Emre Mor da bu sezon ilk asistini yaptı.