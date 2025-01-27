Muadili yok!

İtalyan devi Napoli'den 1 yıllığına gelen kiralık yıldız Victor Osimhen, şöhretinin hakkını veriyor.Avrupa devlerinin tekliflerine rağmen Aslan'ı yarı yolda bırakmayan ve devre arasında ayrılmayan Osimhen, sahada olduğu 20 maçın 13'ünde skora doğrudan etki etti ve takımını sırtında taşıdı.Galatasaray formasıyla oynadığı 1540 dakikada tabelayı 21 kez (16 gol-5 asist) değiştiren Osimhen,Atalanta'dan Matteo Retegui (74) ikinci olurken F.Bahçe'den En-Nesyri (86) dün üçüncülüğe kuruldu. Frankfurt'tan Ekitike (91) dört, Trabzonspor'dan Simon Banza (92) beşinci sırada yer aldı. Ayrıca Benfica'da sezona iyi başlayıp sonrasında düşüş yaşayanLig ve Avrupa'da çıktığı 20 maçta 16 kez ağları sarsan ve 5 gol pası veren Osimhen toplam 21 kez tabelayı değiştirdi. Tecrübeli forvet tek başınaNijeryalı, golleriyle Kasımpaşa, Samsunspor, Hatayspor ve Konyaspor maçlarında Galatasaray'ın hanesine +7 puan yazdırdı. Ayrıca Victor Osimhen bu sezon kullandığı 6 penaltı atışını da gole çevirdi. Yıldız oyuncu ligdekarşısında beyaz noktada hata yapmadı.