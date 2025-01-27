Muadili yok!

İtalyan devi Napoli'den 1 yıllığına gelen kiralık yıldız Victor Osimhen, şöhretinin hakkını veriyor. Nijeryalı santrfor, Konyaspor sınavında Galatasaray'ı tek başına galibiyete uçururken son 6 maçta 6 gol-1 asiste imzasını attı.
Avrupa devlerinin tekliflerine rağmen Aslan'ı yarı yolda bırakmayan ve devre arasında ayrılmayan Osimhen, sahada olduğu 20 maçın 13'ünde skora doğrudan etki etti ve takımını sırtında taşıdı. Cimbom'u ligde şampiyonluk havasına sokan 26 yaşındaki forvet, ileri uçta sezonu kapatan arkadaşı Mauro İcardi'nin yokluğunu aratmazken performansıyla bunun altını dolduruyor.
EN-NESYRİ VE BANZA PEŞİNDE
Galatasaray formasıyla oynadığı 1540 dakikada tabelayı 21 kez (16 gol-5 asist) değiştiren Osimhen, her 73 dakikada bir skor katkısıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye kuruldu.
Atalanta'dan Matteo Retegui (74) ikinci olurken F.Bahçe'den En-Nesyri (86) dün üçüncülüğe kuruldu. Frankfurt'tan Ekitike (91) dört, Trabzonspor'dan Simon Banza (92) beşinci sırada yer aldı. Ayrıca Benfica'da sezona iyi başlayıp sonrasında düşüş yaşayan Kerem Aktürkoğlu, 15 gollük (10 gol-5 asist) performansıyla her 123 dakika bir tabelayı değiştirdi ve 12 numarada kaldı.
PENALTILAR ONDAN SORULUR!
Lig ve Avrupa'da çıktığı 20 maçta 16 kez ağları sarsan ve 5 gol pası veren Osimhen toplam 21 kez tabelayı değiştirdi. Tecrübeli forvet tek başına Süper Lig'de 7 puana etki etti.
Nijeryalı, golleriyle Kasımpaşa, Samsunspor, Hatayspor ve Konyaspor maçlarında Galatasaray'ın hanesine +7 puan yazdırdı. Ayrıca Victor Osimhen bu sezon kullandığı 6 penaltı atışını da gole çevirdi. Yıldız oyuncu ligde Sivasspor, Kayserispor, Göztepe, Hatayspor ve Konyaspor, Avrupa'da da Dinamo Kiev
karşısında beyaz noktada hata yapmadı.