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Giriş Tarihi: 27.1.2025 10:26

NBA'de Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 118-108 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

AA
NBA’de Thunder, Shai Gilgeous-Alexander’ın 35 sayısıyla kazandı

NBA'de tek maç yapıldı. Batı Konferansı lideri Thunder, konferans 13'üncüsü Portland Trail Blazers'a konuk oldu.

İkinci çeyrekteki skorer oyunuyla kontrolü ele alan Thunder, boyalı alandaki etkili performansıyla mücadeleden 118-108 galip ayrıldı.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'DAN 35 SAYI

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 5 ribaunt ve Jalen Williams 24 sayı, 8 asistle galibiyete katkı sağladı. Son 4 maçta üçüncü kez kazanan Thunder, 37 galibiyet, 8 mağlubiyetle zirvede yer aldı.

TRAIL BLAZERS'TA SEZONUN 29.MAĞLUBİYETİ

Trail Blazers'ta ise Deni Avdija'nın 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Scoot Henderson'ın 25 sayı, 5 ribauntluk performansları, sezonun 29. mağlubiyetini engelleyemedi.

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NBA'de Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısıyla kazandı
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