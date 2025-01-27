Sonunda bitti! Talisca Fenerbahçe’de

Fenerbahçe uzun zamandır uğraş verdiği, taraftarlarının hayalini kurduğu transferi sonunda bitirdi. Sarı-lacivertliler, daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı 10 numara ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile arasındaki pürüzleri gideren 30 yaşındaki yıldızın, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.garanti ücret vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı da dün karşılaşmanın ardından, Talisca için Galatasaray'ın 4-5 gündür teşebbüsü olduğunu belirtmiş veifadelerini kullanırken gerekeni yapacaklarını söylemişti. Bu sezon Al-Nassr'da 19 resmi müsabakada ter döken 1.90 boyundaki oyuncu, 8 gol atarken asist katkısı veremedi.F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Atilla Karaoğlan'ı işaret ederek önceki gün söylediği,sözlerine de değinen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Hakemler maçtan bir gün önce baskı altına alınınca, orta hakemlerde sıkıntı yaşıyoruz. Orta hakemin de önemli maçlarda yabancı olmasından yanayız.Teklifimizi yapıyoruz, kritik maçlarda da yabancı orta hakem istiyoruz. Derbilerde olmazsa olmaz. Madem VAR'da aynı görüşteler, herhalde yabancı hakem de isterler. Başkanımızın vaatleri doğrultusunda Türkiye'de birçok şeyi değiştirdik.ezası nedeniyle dünkü maçta takımın başında yer alamayan F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayı locadaki televizyondan takip etti. Mücadeleyi izlediği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Portekizli hoca, "Bu kadar çok mesaj için teşekkürler.notunu düştü.Maç öncesindeemniyet güçleriyle Göztepeli taraftarlar arasında arbede çıktı. Kadıköy'e gelen İzmir ekibinin seyircileri, polis eşliğinde stadyuma girdi. Taraftarları taşıyan her otobüsün ve midibüsün içerisinde güvenlik yetkilileri yer alırken araçlardan inişte gerilim yükseldi.Bir polis memurunun yere düştüğü görüldü. Sarı-kırmızılı ekibi destekleyen bazı futbolseverler gözaltına alındı.Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Milan Skriniar'ı sağlık kontrolünden geçirdi. Slovak stoperi kiralık olarak kadrosuna katanFransız ekibi, bir oyuncusunu bonservisiyle sattığı takdirde Skriniar duyurulacak. Yarım sezon Fenerbahçe forması giyecek 29 yaşındaki savunmacıya 4 milyon Euro maaş verilecek. Oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor.F.Bahçe'nineski teknik direktörü İsmail Kartal'ın yeni takımı Persepolis, İran Ligi'nin zirvesindeki Tractor'ü 2-0 yenerek lidere darbe vurdu. Deneyimli teknik adamın tribünden izlediği maçta golleri,veağlara yolladı. Persepolis'te Muhammed Khodabandelou, 45+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İsmail Kartal'ın takımı, bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. Haftaya lider giren Tractor, 35'te kaldı.