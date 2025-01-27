Sonunda bitti! Talisca Fenerbahçe’de

Fenerbahçe uzun zamandır uğraş verdiği, taraftarlarının hayalini kurduğu transferi sonunda bitirdi. Sarı-lacivertliler, daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı 10 numara ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile arasındaki pürüzleri gideren 30 yaşındaki yıldızın, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. F.Bahçe'nin, tecrübeli futbolcuya bu sezon yarım dönem için 6, gelecek sezon için de 12 milyon Euro
garanti ücret vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı da dün karşılaşmanın ardından, Talisca için Galatasaray'ın 4-5 gündür teşebbüsü olduğunu belirtmiş ve "Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız"
ifadelerini kullanırken gerekeni yapacaklarını söylemişti. Bu sezon Al-Nassr'da 19 resmi müsabakada ter döken 1.90 boyundaki oyuncu, 8 gol atarken asist katkısı veremedi.
'ORTA HAKEM DE YABANCI OLMALI'
F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Atilla Karaoğlan'ı işaret ederek önceki gün söylediği, "Gözümüz bu maçın hakeminde olacak"
sözlerine de değinen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Hakemler maçtan bir gün önce baskı altına alınınca, orta hakemlerde sıkıntı yaşıyoruz. Orta hakemin de önemli maçlarda yabancı olmasından yanayız. Rakibimizin de aynı görüşte olacağını düşünüyorum.
Teklifimizi yapıyoruz, kritik maçlarda da yabancı orta hakem istiyoruz. Derbilerde olmazsa olmaz. Madem VAR'da aynı görüşteler, herhalde yabancı hakem de isterler. Başkanımızın vaatleri doğrultusunda Türkiye'de birçok şeyi değiştirdik. 'Federasyonumuzun bu hatayı göreceğini biliyoruz' dedik ve yabancı VAR'ı getirdik. Yabancı hakemi de getireceğiz."
MOURİNHO'NUN MAÇ KEYFİ
C
ezası nedeniyle dünkü maçta takımın başında yer alamayan F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayı locadaki televizyondan takip etti. Mücadeleyi izlediği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Portekizli hoca, "Bu kadar çok mesaj için teşekkürler. Yüzümden de anlaşılacağı gibi çok eğlendim"
notunu düştü.
POLİS İLE GÖZTEPE TARAFTARI ARASINDA ARBEDE YAŞANDI
Maç öncesinde
emniyet güçleriyle Göztepeli taraftarlar arasında arbede çıktı. Kadıköy'e gelen İzmir ekibinin seyircileri, polis eşliğinde stadyuma girdi. Taraftarları taşıyan her otobüsün ve midibüsün içerisinde güvenlik yetkilileri yer alırken araçlardan inişte gerilim yükseldi. Yüzünü kapatmak isteyen Göztepe taraftarlarını, polisler açmaları konusunda uyardı.
Bir polis memurunun yere düştüğü görüldü. Sarı-kırmızılı ekibi destekleyen bazı futbolseverler gözaltına alındı.
MİLAN SKRİNİAR İÇİN PSG BEKLENİYOR
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Milan Skriniar'ı sağlık kontrolünden geçirdi. Slovak stoperi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, resmi olarak açıklamak için Paris Saint-Germain'in 'kiralama limitini' düşürmesini bekliyor.
Fransız ekibi, bir oyuncusunu bonservisiyle sattığı takdirde Skriniar duyurulacak. Yarım sezon Fenerbahçe forması giyecek 29 yaşındaki savunmacıya 4 milyon Euro maaş verilecek. Oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor.
İSMAİL KARTAL'IN TAKIMI LİDER TRACTOR'Ü 10 KİŞİYLE DEVİRDİ
F.Bahçe'nin
eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın yeni takımı Persepolis, İran Ligi'nin zirvesindeki Tractor'ü 2-0 yenerek lidere darbe vurdu. Deneyimli teknik adamın tribünden izlediği maçta golleri, Soroush Rafiei (11)
ve Giorgi Gvelesiani (73)
ağlara yolladı. Persepolis'te Muhammed Khodabandelou, 45+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İsmail Kartal'ın takımı, bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. Haftaya lider giren Tractor, 35'te kaldı.