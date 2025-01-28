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Giriş Tarihi: 28.1.2025 12:46

Ajax-Galatasaray maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Ajax-Galatasaray maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

AA
Ajax-Galatasaray maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Ajax'a konuk olacak Galatasaray bu maçta mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da saat 23.00'de oynanacak müsabakada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Guillermo Cuadra yapacak. Mücadelede Carlos del Cerro Grande VAR, Alejandro Hernandez AVAR olarak görev alacak.

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Ajax-Galatasaray maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek
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