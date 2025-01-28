Cengiz Ünder bombası!

15 milyon Euro bonservisle geçen sezon geldiği Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan Cengiz Ünder,Menajerlerin teklifine olumlu yaklaşan siyah-beyazlı kulüp, hem oyuncu hem de Fenerbahçe ile şartları konuşmak için harekete geçti ve sarı-lacivertlilerle el sıkıştı. Ardından Cengiz'le de büyük oranda anlaşma sağlandı. Milli futbolcuBeşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyuCengiz'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Tecrübeli futbolcunun talipleri arasında İtalyan ekibi Torino da vardı. Ancak Türkiye'de forma giymeye daha sıcak bakıyor. Bu sezon 7 maçta 161 dakika süre alan Cengiz, Beşiktaş yönetimi ile son detayları görüşüyor ve imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi sosyal medyada büyük ses getirdi. Fenerbahçe taraftarları, "Hemen gönderin, verin gitsin, opsiyona gerek yok, hemen bedavaya verin" yorumları yaparken Beşiktaş taraftarı, yönetimin bu tercihine duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Siyah-beyazlıların şu ifadeleri öne çıktı: "İnsan transfer haberi aldığında sevinir, ben niye sevinemiyorum", "Maaş ödemeyin bari", "Yapacağınız işe yazıklar olsun", "Oynayacak adama ihtiyacımız var kulübeye transfer yapıyoruz", "Vizyonunuz bu mu?" "Talisca'yı kaptır, kronik sakat adamı al bravo."