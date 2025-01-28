Nainggolan uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain kaçakçılığına ilişkin bir soruşturma sonucu tutuklandı.Soruşturma kapsamında Nainggolan'ın aracına ve bazı kişisel eşyalarına el konuldu. Profesyonel futbol kariyerine Belçika'da başlayan ve 17 yaşında İtalya'ya transfer olan Nainggolan, Serie A'da Cagliari ve Roma gibi önemli takımlarda forma giymişti.