Sözünü tuttu Fenerbahçeli oldu

Fenerbahçe, aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı… Brezilyalı futbolcu, 2021 yılından bu yana formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2026'da bitecek sözleşmesini karşılıklı sonlandırdı ve Fenerbahçe'ye 1.5 yıllık imza attı. Ardından da uçağa binerek dün akşam İstanbul'a geldi. Göztepe maçından sonra sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamaları, Talisca transferinde Galatasaray'ın da devreye girdiğini ortaya koydu.Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılıların rövanşı almak için Talisca üzerinden şansını zorladığı öğrenildi. Ancak Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'ye söz verdiğini ve geri adım atmayacağını belirtip teklifi geri çevirdi. Talisca, Fenerbahçe'ye gelişinin ipucunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla verirken,sözleri 2016-18 yılları arasında forma giydiği Beşiktaş'a atıf olarak değerlendirildi.Fenerbahçe dün Talisca'ya kavuştu. Brezilyalı futbolcu akşam saatlerinde kız arkadaşı Carolaine Freitas ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. 94 numaralı Fenerbahçe formasını sırtına geçiren yıldız futbolcu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara üçlü çektirdi. Oyuncuyu, sarılacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco karşıladı. Talisca'nın ilk mesajı "Birlikte tarih yazalım" oldu.1 Şubat'ta 31 yaşına girecek Brezilyalı'nın öne çıkanları:Sahadaki yaratıcılığı ve gol atma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Hem on numara hem de forvet pozisyonlarında etkili. Serbest vuruşlar ve ceza sahası içindeki bitiriciliği en büyük özellikleri.Bahia'dan Benfica'ya, ardından Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve son olarak Al-Nassr'a transfer olan Talisca, farklı liglerdeki tecrübesiyle geniş bir oyun anlayışına sahip.Hücum bölgesinde yaratıcılığı ve gol atma yeteneği tartışılmaz ancak defansif yönü ve geriye dönük oyun kurma konusunda eksikleri var.Ayakları kadar sesine de güveniyor. Rap müzikle ilgileniyor. Müzik çalışmalarında 'Spark' (kıvılcım) sahne adını kullanıyor. Criminal adlı şarkısına klip de çekti.Anna Paaula Ramos'la evliliğinden Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğa sahip. Çift 2018'de boşandı. Talisca, Carolaine Freitas ile yaşantısını sürdürüyor.Beşiktaş'la 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı ilk sezonunda 33 resmi maçta 2504 dakika forma giymiş, 17 gol-6 asiste imza atmıştı. Ligde 22 maçta 13 gol-2 asistle şampiyonlukta önemli rol oynayan Talisca, sonraki sezon 33 lig maçında 2689 dakika oynamış 14 gol-7 asist üretmişti. Siyah-beyazlı takımla toplamda 80 karşılaşma oynayan futbolcu, 37 gol-14 asistle dikkat çekmişti.Talisca,teknik kapasitesi yüksek, futbolu bilen, aynı zamanda da duran topları iyi kullanan bir oyuncu… Üstelik Türkiye'ye yabancı değil. Beşiktaş forması giydiği dönemden hem ülkeyi hem İstanbul'u hem de Süper Lig'i yakından tanıyor.Günümüz futbolunun ilkelerine göre analiz edersem, en büyük eksisi fizik açıdan devamsızlığı ve pres özelliklerinin yeterli olmaması. Bunun yanındaİyi frikik atar. Mourinho'nun üzerinde ısrarla durduğu çift santrfor bana göre tartışılır. Ama şunu net olarak söyleyebilirim kiTalisca çok etkili bir futbolcu. Oyun değiştirici, bu net. Forvet arkası oynayıp bu kadar çok gole katkı yapabilen oyuncu sayısı dünyada da Avrupa'da da fazla değil. Ölü vuruşları çok etkili kullanabiliyor, hareketli oyuncu, muazzam bir şut kabiliyeti var. Zaman zaman ikinci forvet pozisyonunda da kendini konumlandırabiliyor. Fenerbahçe'ye çok şey katacağı tartışmasız.Fenerbahçe'nin bugünkü orta saha oyuncuları bireysel olarak gol atamıyorlar. Szymanski, Fred, Amrabat'la sarı-lacivertliler şu ana kadar istediği katkıyı alamadı.Talisca'yı Çin ve Arabistan kariyerinde kimse takip etmediğinden doğal olarak oyuncu da kendini Beşiktaş'taki tarifiyle hatırlatmış. Takımın en yüksek ücretli futbolcusu olacak. Beşiktaş günlerinden daha büyük olacağı sözünü vermesi normal elbette. Fenerbahçe'nin, Göztepe maçında gördük ki sancılı bir oyun planı var.Sonuçta bu bir yılan hikâyesi… Galatasaray'ın Osimhen hamlesinin parlaklığına Acun Ilıcalı'nın bir cevabı gibi. Hücumda yaratıcılığı Tadic'in ayaklarına kalmış Fenerbahçe için bakalım Talisca yeni bir nefes olacak mı?