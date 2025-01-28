Sözünü tuttu Fenerbahçeli oldu

Fenerbahçe, aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı… Brezilyalı futbolcu, 2021 yılından bu yana formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2026'da bitecek sözleşmesini karşılıklı sonlandırdı ve Fenerbahçe'ye 1.5 yıllık imza attı. Ardından da uçağa binerek dün akşam İstanbul'a geldi. Göztepe maçından sonra sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamaları, Talisca transferinde Galatasaray'ın da devreye girdiğini ortaya koydu.
İKİNCİ EVİN İHTİŞAMI DAHA BÜYÜK OLACAK
Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılıların rövanşı almak için Talisca üzerinden şansını zorladığı öğrenildi. Ancak Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'ye söz verdiğini ve geri adım atmayacağını belirtip teklifi geri çevirdi. Talisca, Fenerbahçe'ye gelişinin ipucunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla verirken, "İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak"
sözleri 2016-18 yılları arasında forma giydiği Beşiktaş'a atıf olarak değerlendirildi.
'TARİH YAZALIM'
Fenerbahçe dün Talisca'ya kavuştu. Brezilyalı futbolcu akşam saatlerinde kız arkadaşı Carolaine Freitas ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. 94 numaralı Fenerbahçe formasını sırtına geçiren yıldız futbolcu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara üçlü çektirdi. Oyuncuyu, sarılacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco karşıladı. Talisca'nın ilk mesajı "Birlikte tarih yazalım" oldu.
SAHADA TALİSCA SAHNEDE SPARK
1 Şubat'ta 31 yaşına girecek Brezilyalı'nın öne çıkanları:
1-
Sahadaki yaratıcılığı ve gol atma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Hem on numara hem de forvet pozisyonlarında etkili. Serbest vuruşlar ve ceza sahası içindeki bitiriciliği en büyük özellikleri.
2-
Bahia'dan Benfica'ya, ardından Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve son olarak Al-Nassr'a transfer olan Talisca, farklı liglerdeki tecrübesiyle geniş bir oyun anlayışına sahip.
3-
Hücum bölgesinde yaratıcılığı ve gol atma yeteneği tartışılmaz ancak defansif yönü ve geriye dönük oyun kurma konusunda eksikleri var.
4-
Ayakları kadar sesine de güveniyor. Rap müzikle ilgileniyor. Müzik çalışmalarında 'Spark' (kıvılcım) sahne adını kullanıyor. Criminal adlı şarkısına klip de çekti.
5-
Anna Paaula Ramos'la evliliğinden Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğa sahip. Çift 2018'de boşandı. Talisca, Carolaine Freitas ile yaşantısını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPMIŞTI?
Beşiktaş'la 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı ilk sezonunda 33 resmi maçta 2504 dakika forma giymiş, 17 gol-6 asiste imza atmıştı. Ligde 22 maçta 13 gol-2 asistle şampiyonlukta önemli rol oynayan Talisca, sonraki sezon 33 lig maçında 2689 dakika oynamış 14 gol-7 asist üretmişti. Siyah-beyazlı takımla toplamda 80 karşılaşma oynayan futbolcu, 37 gol-14 asistle dikkat çekmişti.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Tadic'ten daha iyi randıman verir
Talisca,
teknik kapasitesi yüksek, futbolu bilen, aynı zamanda da duran topları iyi kullanan bir oyuncu… Üstelik Türkiye'ye yabancı değil. Beşiktaş forması giydiği dönemden hem ülkeyi hem İstanbul'u hem de Süper Lig'i yakından tanıyor. En başarılı olduğu görev yeri forvet arkası, 10 numara pozisyonu.
Günümüz futbolunun ilkelerine göre analiz edersem, en büyük eksisi fizik açıdan devamsızlığı ve pres özelliklerinin yeterli olmaması. Bunun yanında çalımla adam eksiltebiliyor ve geriden gelen arkadaşlarına olumlu servis yapabiliyor.
İyi frikik atar. Mourinho'nun üzerinde ısrarla durduğu çift santrfor bana göre tartışılır. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki çift santrforlu oyunda forvet arkasında Talisca, Tadic'ten çok daha fazla randıman verir.
ALİ GÜLTİKEN
F.Bahçe oyunu 'Talisca' diyor
Talisca çok etkili bir futbolcu. Oyun değiştirici, bu net. Forvet arkası oynayıp bu kadar çok gole katkı yapabilen oyuncu sayısı dünyada da Avrupa'da da fazla değil. Ölü vuruşları çok etkili kullanabiliyor, hareketli oyuncu, muazzam bir şut kabiliyeti var. Zaman zaman ikinci forvet pozisyonunda da kendini konumlandırabiliyor. Fenerbahçe'ye çok şey katacağı tartışmasız. Fenerbahçe'deki çift santrforlu oyun bağıra bağıra Talisca'yı çağırıyor. Katkısı, normal bir oyuncu transferinin çok çok üzerinde olacaktır.
Fenerbahçe'nin bugünkü orta saha oyuncuları bireysel olarak gol atamıyorlar. Szymanski, Fred, Amrabat'la sarı-lacivertliler şu ana kadar istediği katkıyı alamadı. Talisca hem kendi atacağı hem de attıracağı gollerle orta alanı daha verimli hale getirecektir.
BÜLENT TİMURLENK
En-Nesyri'nin ardında kalır
Talisca'yı Çin ve Arabistan kariyerinde kimse takip etmediğinden doğal olarak oyuncu da kendini Beşiktaş'taki tarifiyle hatırlatmış. Takımın en yüksek ücretli futbolcusu olacak. Beşiktaş günlerinden daha büyük olacağı sözünü vermesi normal elbette. Fenerbahçe'nin, Göztepe maçında gördük ki sancılı bir oyun planı var. Mourinho üçlü defansa devam edip, iki santrforunun ardında Talisca'yı kullanmaz galiba. Onun son vuruş yeteneği, kafa toplarındaki başarısı, En-Nesyri'nin ardında forma şansı sağlar.
Sonuçta bu bir yılan hikâyesi… Galatasaray'ın Osimhen hamlesinin parlaklığına Acun Ilıcalı'nın bir cevabı gibi. Hücumda yaratıcılığı Tadic'in ayaklarına kalmış Fenerbahçe için bakalım Talisca yeni bir nefes olacak mı?