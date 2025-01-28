Ünlü futbolcu Radja Nainggolan uyuşturucu sebebiyle gözaltına alındı

Dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain kaçakçılığına ilişkin bir soruşturma sonucu tutuklandı. Şu anda Belçika'nın Lokeren- Temse takımında forma giyen 36 yaşındaki orta sahanın, Antwerp Limanı üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine dair yürütülen geniş çaplı operasyonun bir parçası olarak gözaltına alındığı ve daha sonra tutuklandığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında Nainggolan'ın aracına ve bazı kişisel eşyalarına el konuldu. Profesyonel futbol kariyerine Belçika'da başlayan ve 17 yaşında İtalya'ya transfer olan Nainggolan, Serie A'da Cagliari ve Roma gibi önemli takımlarda forma giymişti.