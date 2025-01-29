Dursun Özbek: Yedi senede 110 transfer yaptılar!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 343 Digital'e konuşan Dursun Özbek,diyerek ezeli rakibine göndermede bulundu. Galatasaray Başkanı ayrıca camiaya da "Mayısı görüp, öyle konuşalım. Skriniartransferinde belli bir limitte kalınmasını isteyen de benim.. Arkadaşlarımla konuştum.." ifadelerini kullandı. Bu arada bir süre önce ameliyat olan ve evinde dinlenen Galatasaray Başkanı Özbek'in, kontrolden geçtiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu kaydedildi. Başkan önünüzdeki günlerde Bankalar Birliği'nden G.Saray'ın çıktığını açıklayacak.vrupa Ligi'nde ilk 24'ü garantileyen ancak Ajax deplasmanında kazanıp ilk 8'e girmek isteyen G.Saray'ın kritik maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Yarın 23.00'teki karşılaşmada yardımcılar ise Diego Barbero ve Angel Nevado olacak.Hollanda'da Ajax'ı devirmek isteyen Okan Buruk, şifreyi Kadıköy'deki derbi olarak belirledi. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, aynı kadroyla Ajax maçına başlayacak. Muslera'nın önünde Kaan-Sanchez- Abdülkerim-Jakobs dörtlüsü olacak. İlk 11'e geri dönen Sara orta sahada Torreira'yı tamamlayacak. Yunus ve Barış kenar forvet rolünde, Mertens 10 numara pozisyonunda Osimhen'i destekleyecek.Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklanırken G.Saray'ın 1-0 galip tamamladığı Konyaspor maçında Osimhen ile kazandığı penaltının VAR konuşmaları dikkat çekti. Orta hakem Halil Umut Meler, Osimhen'in yerde kaldığı pozisyonda aut atışını işaret etti. Ancak VAR'daki Polonyalı Pawel Raczkowski, potansiyel penaltı için Meler'i incelemeye davet etti. İşte o diyalog: MELER: İlk kim dokundu? VAR: Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. MELER: Lütfen. VAR: Daha fazlasına ihtiyacın varsa sana daha fazla yavaş çekim göstereceğim. MELER: Hayır. Hayır. Eminim, eminim. Oyunu sarı takım için serbest vuruşla tekrar başlatacağım. VAR: Penaltı, penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut! MELER: Evet penaltı vuruşu doğru.