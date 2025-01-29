Sergej Jakirovic: Her şey yeniden başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Sivasspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Kayserispor, 48 yaşındaki çalıştırıcı Sergej Jakirovic'i takımın başına getirdi. Sarı-kırmızılılar, Jakirovic için RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenen imza töreni düzenledi. Kayseri ekibi Sergej Jakirovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Burada olduğundan dolayı mutluluğunu dile getiren Jakirovic, "Buraya iyi bir iş çıkarmak için geliyorum. Takımımızın iyi bir kalitesi olduğunu ancak bu kalitenin karşılığında olunması gereken pozisyonda olmadığını söyleyebilirim. Takımımızın mental bir güce ihtiyacı var. Mental birlikteliğe ihtiyacı var. Bunu sağlayabilirsek, sahada başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Sportif direktörümüz ile konuştuğumuzda bana direkt olarak ne istediğini anlattı. Beni o konuda ikna etti. Aynı vizyona sahip olduğumuzu görüyorum. Bu vizyona sahip olmamızın bizi başarıya götüreceğine inanıyorum. Şu anda bir ligde kalma mücadelesi var. Bu ligde kalma hedefinin içerisindeyiz. Yapacak çok işimiz var. Çok çalışmamız lazım. İlk antrenmanla birlikte oyuncularımızın her şeylerini vermesi, kendisini bu işin bir parçası haline getirmesi ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerekiyor. Sıfırdan başlıyormuş gibi düşünmemiz gerekiyor. Her şey yeniden başlıyor. Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Cumartesi günkü maçta elimizden geleni yapacağız ve başarılı olacağız" şeklinde konuştu.



Daha önceki çalıştığı takımlarda daha çok 4-4-3 formasyonunu tercih ettiğini belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Yapılan analizlere ve karşımıza çıkan rakibe de bağlı olarak, kimi zaman 3-5-2, kimi zaman 4-5-1 ile oynadığımızı söyleyebilirim. Ancak şöyle bir gerçek var ki 2. ve 3. bir sisteme takım ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla hep söylediğim bir şey vardır. Antrenmanlarda çok çalışacağız. Bu formasyonlar ve sistemler üzerinde çalışacağız ve oyuncularımızdan yoğunlaşmadığımız bir şeyi istemeyeceğim. Böyle bir tarzım yok. Aynı zamanda da ön alan baskısını seven bir teknik adam olarak kendimi tanımlayabilirim" diye konuştu.

NURETTİN AÇIKALIN: HOCAMIZIN BURADA BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ

İmza töreninde konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Hocamız Sinan Kaloğlu ile yolları ayırma kararı almıştık. Bu sürecin sonunda değerli hocamız ile kontak kurduk. Çok sıcak bir ilişkimiz oldu. Bizi güzel anladı. Biz de onu güzel anladık. Kendisi de Kayserispor'u bildiğini, camiayı yakından izlediğini söyledi. Burada başarılı olacağına inanıyoruz. Bu sürecin sonunda kendisi sağ olsun Kayserispor'a hizmet etmekten gurur duyacağını söyledi. Bir anlaşma sağladık. Geldi ve takımımızın başında teknik direktör olarak görev alacak. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Diğer yandan malumunuz bir sportif direktöre ihtiyacımız vardı. Murat Duman daha önce bu görevdeydi. Onunla da kendisine teşekkür ederek yollarımızı ayırdık. Bu göreve de Muhammed Türkmen hocamızı getirdik. Kendisiyle bu görüşmeleri yaptık. Sağ olsun kabul etti. İnşallah daha güzel ve başarılı günlerde beraber olacağız" ifadelerini kullandı.



''GENEL KURULDA ADAYIM''

Yapılacak genel kurulda aday olduğunu dile getiren Açıkalın, "Genel kurul kararını bugün itibarıyla alıyoruz. Genel kurula gidiyoruz. Şubat ayı içerisinde genel kurul yapacağız. Genel kurulda adayım. Tabii ki herkes aday olabilir. Herkesi de bekleriz. Daha güzel günler için çalışacak herkesle sırt sırta vererek, yeni bir kan, yeni bir heyecanla devam etmeyi düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



''BOA MORTE HABERSİZ AYRILDI''

Boa Morte'nin kimseye haber vermeden ve vedalaşmadan bir yazı göndererek, takımdan ayrıldığını açıklayan Başkan Açıkalın, "Boa Morte, kendi iradesiyle bizimle herhangi bir temasa geçmeden dün sözleşmesini feshettiğiyle ilgili yazı göndererek, hiç kimseyle de vedalaşmadan takımımızdan ayrılmıştır. Bunun hukuki yaptırımları vardır. Avukatlarımız bunu inceliyorlar ve ne gerekiyorsa yapacaklar. Biz burada kimseyi de zorla bir yerde tutamayız. Gidiyorsa gidiyor, duruyorsa duruyor. Bir sözleşmenin şartlarını yerine getirmiyorsa bunun yaptırımları vardır. O uygulanır" dedi.

Sportif Direktör Murat Duman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Muhammed Türkmen de, "Başkanımızın benimle geçtiği andan itibaren çok hızlı bir şekilde yol almamız gerekiyordu ve bizim için önemli olan durumu çok iyi analiz edip, duruma en uygun olan teknik direktörü en kısa sürede getirmemiz gerekiyordu. Bu vizyon içerisinde başkanımız ve yönetim kurulumuz ile birlikte aynı bakış açısıyla hareket edip, hocamız ile iletişime geçtim. Çok hızlı bir şekilde kimyamızın uyuştuğunu gördük. Oyun planları, futbola bakışı zaten kariyerini bildiğimiz değerli bir teknik direktördü. Çok hızlı bir şekilde yol kat ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

