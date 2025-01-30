1 kuruş inmeyiz!

Galatasaray'ın sezon başında fırsat transferi olarak kiralayarak renklerine bağladığı ve geldiği andan itibaren hızlı şekilde taraftarın kalbine giren Victor Osimhen'in geleceği merak konusu.Çalışmalar devam ederken İtalyan basını, iki kulüp arasında yaşanan son gelişmeleri duyurdu.Haberin ayrıntısında; Osimhen'in bir önceki kontratında serbest kalma bedelinin 120 milyon Euro olduğu ve sözleşme uzatabilmek için bu rakamda indirim yapıldığı, İtalyan devinin daha fazla rakamı azaltmayı düşünmediği vurgulandı.Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in, Osimhen'in performansını yakından takip ettiği ve yaza kadar beklemeye karar verdiği kaydedildi.Hızı ve patlayıcı gücüyle takıma büyük katkı sağlayan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 16 gol ve 5 asist kaydetti.Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen'in haziran ayıyla birlikte serbest kalma bedeli tüm kulüpler için 75 milyon Euro olacak.G.SarayKulüp Doktoru Yener İnce, hakkında çok fazla iddia ortaya atılan İcardi hakkında açıklama yaptı. Ülkesi Arjantin'de ameliyat olan ve tedavi sürecine orada devam eden yıldız futbolcuyla her gün konuştuğunu söyleyen İnce,dedi. Kerem Demirbay'ın da son maçta sakatlandığını belirten İnce, "Kasık adalesinde sıkıntı oldu. Tedavi 2-3 hafta sürer" diye konuştu.