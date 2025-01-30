1 kuruş inmeyiz!

Galatasaray'ın sezon başında fırsat transferi olarak kiralayarak renklerine bağladığı ve geldiği andan itibaren hızlı şekilde taraftarın kalbine giren Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Yönetimin bonservisini alabilmek için uğraştığı Nijeryalı yıldızda Napoli cephesi tok satıcı rolüne büründü.
Çalışmalar devam ederken İtalyan basını, iki kulüp arasında yaşanan son gelişmeleri duyurdu. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Galatasaray'ın, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinden 10 milyon Euro daha düşük bir teklifi Çizme ekibine ilettiği belirtildi.
NAPOLİ BAŞKANI ACELE ETMİYOR
Haberin ayrıntısında; Osimhen'in bir önceki kontratında serbest kalma bedelinin 120 milyon Euro olduğu ve sözleşme uzatabilmek için bu rakamda indirim yapıldığı, İtalyan devinin daha fazla rakamı azaltmayı düşünmediği vurgulandı. 75 milyon Euro'luk ücretin sadece Galatasaray için olduğu vurgulanırken, şu an için diğer kulüplerin ise serbest kalma bedelinin yanı sıra 6 milyon Euro'luk bir tazminatı, yani 81 milyon Euro ödemesi gerektiği aktarıldı.
Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in, Osimhen'in performansını yakından takip ettiği ve yaza kadar beklemeye karar verdiği kaydedildi.
20 MAÇTA 21 SKOR KATKISI
Hızı ve patlayıcı gücüyle takıma büyük katkı sağlayan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 16 gol ve 5 asist kaydetti. Avrupa'da 4 gol-1 asiste imzasını koyan Nijeryalı yıldız, bugün Ajax deplasmanında yine takımının en büyük kozu olacak.
Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen'in haziran ayıyla birlikte serbest kalma bedeli tüm kulüpler için 75 milyon Euro olacak.
DR. İNCE: 'İCARDI İDMAN VİDEOLARINI GÖNDERİYOR'
G.Saray
Kulüp Doktoru Yener İnce, hakkında çok fazla iddia ortaya atılan İcardi hakkında açıklama yaptı. Ülkesi Arjantin'de ameliyat olan ve tedavi sürecine orada devam eden yıldız futbolcuyla her gün konuştuğunu söyleyen İnce, "İcardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Aynı sakatlığı yaşayanların dönüşü 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama riskli. Bizde her gün yap-ı lan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz"
dedi. Kerem Demirbay'ın da son maçta sakatlandığını belirten İnce, "Kasık adalesinde sıkıntı oldu. Tedavi 2-3 hafta sürer" diye konuştu. Bu arada aşil tendonunda ağrı olan ve MR'ı temiz çıkan Jakobs, takımla Amsterdam'a gitti.