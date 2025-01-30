Beşiktaş, Twente’de play-off için sahada! Solskajer’in 11’i belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda ekibi Twente karşısında tur bileti arıyor. Saat 23:00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa, Rashica, Muçi, Immobile
Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Hollanda temsilcisi ise 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor.
BEŞİKTAŞ KAZANIRSA ADINA PLAY-OFF'A YAZDIRACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek. Kartal, beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün. Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek. Solskjaer'in öğrencileri tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.
İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Beşiktaş bir farkla yenilse de play-off etabına yükselecek. Avrupa Ligi'nde 9 puanı bulunan Roma, ikinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a sahasında 7 farklı yenilirse, siyah-beyazlılar tek farklı kaybetse de İtalyan takımını geride bırakabilecek.