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Giriş Tarihi: 30.1.2025 22:07 Son Güncelleme: 30.1.2025 22:12

Beşiktaş, Twente'de play-off için sahada! Solskajer'in 11'i belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz zorlu maçta play-off bileti almak istiyor. Karşılaşma öncesinde Solskjaer'in ilk 11 tercihi belli oldu.

Beşiktaş, Twente’de play-off için sahada! Solskajer’in 11’i belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda ekibi Twente karşısında tur bileti arıyor. Saat 23:00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa, Rashica, Muçi, Immobile

Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Hollanda temsilcisi ise 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA ADINA PLAY-OFF'A YAZDIRACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek. Kartal, beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün. Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek. Solskjaer'in öğrencileri tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Beşiktaş bir farkla yenilse de play-off etabına yükselecek. Avrupa Ligi'nde 9 puanı bulunan Roma, ikinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a sahasında 7 farklı yenilirse, siyah-beyazlılar tek farklı kaybetse de İtalyan takımını geride bırakabilecek.

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Beşiktaş, Twente'de play-off için sahada! Solskajer'in 11'i belli oldu...
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