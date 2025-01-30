Beşiktaş, Twente’de play-off için sahada! Solskajer’in 11’i belli oldu...

KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa, Rashica, Muçi, Immobile

Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Hollanda temsilcisi ise 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor.