Eyüpspor’a Ukraynalı orta saha: Taras Stepanenko

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, kadrosunu tecrübeli bir futbolcuyla güçlendirdi. Eflatun-sarılılar, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in kaptanı olan 35 yaşındaki Taras Stepanenko'yu renklerine bağladı. 2010-11 sezonundan bu yana Shakhtar'da forma giyen Ukraynalı ön libero, bugün Eyüpspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Stepanenko bu sezon fazla forma şansı bulamazken 14 karşılaşmada 399 dakika sahada kalabildi. 181 cm boyundaki oyuncu, kariyerinde ilk kez Ukrayna dışına çıkacak.