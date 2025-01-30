Eyüpspor’a Ukraynalı orta saha: Taras Stepanenko

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, kadrosunu tecrübeli bir futbolcuyla güçlendirdi. Eflatun-sarılılar, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in kaptanı olan 35 yaşındaki Taras Stepanenko'yu renklerine bağladı. 2010-11 sezonundan bu yana Shakhtar'da forma giyenStepanenko bu sezon fazla forma şansı bulamazken 14 karşılaşmada 399 dakika sahada kalabildi. 181 cm boyundaki oyuncu, kariyerinde ilk kez Ukrayna dışına çıkacak.