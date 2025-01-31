Aslan’ın boğası Morata

Hücum hattına takviye için yola çıkan G.Saray, Morata ile her konuda anlaşma yaptı. İtalya basını da bu flaş transferi duyururken, 32 yaşındaki İspanyol forvetin, Milan ile 3 sezon daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılmak istediği ve G.Saray'ın teklifine 'evet' dediği bildirildi.Sarı-kırmızılıların, satın alma opsiyonu ile tecrübeli futbolcuyu renklerine kattığı öğrenildi. Morata'nın, bugün İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı belirtildi. Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.Morata bu sezon oynadığı maçların %75'inde ilk 11'de sahaya çıkarken 90 dakikaların ortalama %55'inde görev aldı. Maçların ise %14'ünde skor katkısı verdi.Milan ile oturulan transfer görüşmelerinde iki isim daha masada. İlki daha önce F.Bahçe ile de adı anılan Strahinja Pavlovic. 23 yaşındaki Sırp oyuncuyu bonservisi ile almak isteyen sarı-kırmızılılar bir yandanMorata ve Pavlovic üstünden dönen pazarlıklarda bir de Milan tarafından oyuncu önerildi. Sağ bek Davide Calabria'yı da paket transferde teklif eden İtalyan kulübüne bu oyuncu için net yanıt verilmedi. Milan altyapısından yetişen Calabria, bu sezon 14 maça çıkarken tek asistini İtalya Kupası'nda yaptı.Atletico Madrid altyapısından önce Getafe ardından da Real Madrid altyapısına geçen Alvaro Morata Los Galacticos serüveni sonrasında Temmuz 2014'te 20 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu. Real Madrid 2 yıl sonra 30 milyon Euro'ya oyuncuyu geri alırkenMorata'yı kadrosuna kattı. 2019'da 18 milyon Euro kiralama bedeli ile A.Madrid'e dönen yıldız oyuncu için bir sonraki sezon 35 milyon Euro satın alma bedeli ödendi. 2020'de Juventus'a kiralanan Morata 2024'te ise bu kez 13 milyon Euro'ya Milan'ın yolunu tuttu. 32 yaşındaki oyuncu için kariyeri boyunca toplam 202 milyon Euro (7.5 milyar TL) bonservis ödendi.Galatasaray sezon başında Atalanta'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo'yu İtalya içinde başka bir takıma kiralıyor.25 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısındaki maçların yüzde 60'ında forma giyerse kiralık sözleşmesine koyulacak 16 milyon Euro satın alma opsiyonu devreye girecek.