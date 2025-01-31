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Giriş Tarihi: 31.1.2025 22:16 Son Güncelleme: 31.1.2025 22:16

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maç saatleri belli oldu!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı maçların saatleri açıklandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki maç saatleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.

UEFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off etabındaki maç saatlerini açıkladı. Program şöyle:

13 Şubat Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Anderlecht
23.00 AZ Alkmaar - Galatasaray

20 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray - AZ Alkmaar
23.00 Anderlecht - Fenerbahçe

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maç saatleri belli oldu!
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