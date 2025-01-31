Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki maç saatleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.

UEFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off etabındaki maç saatlerini açıkladı. Program şöyle:

13 Şubat Perşembe

20.45 Fenerbahçe - Anderlecht

23.00 AZ Alkmaar - Galatasaray

20 Şubat Perşembe

20.45 Galatasaray - AZ Alkmaar

23.00 Anderlecht - Fenerbahçe