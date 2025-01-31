Okan Buruk: Saçma goller yiyoruz

Okan Buruk maçın ardından takım savunmasına dikkat çekti. İlk mağlubiyetin kendilerini yaraladığını söyleyen Buruk şöyle devam etti: "Maçın başını dinamik ve iştahlı oynamadık ama kendi oyunumuzun dışında rakibe topu verme şansımız oldu. Devamında maçın içine girdik.Net pozisyonlar kaçırdık. Belki 1 dakikada 2-2'ye getirebilirdik. Bu kadar kaçırmak bir de üstüne saçma goller yiyorsanız kaybedersiniz. Oyuncularım en iyi niyeti ile oynamaya çalıştı.