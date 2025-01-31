Okan Buruk: Saçma goller yiyoruz

Okan Buruk maçın ardından takım savunmasına dikkat çekti. İlk mağlubiyetin kendilerini yaraladığını söyleyen Buruk şöyle devam etti: "Maçın başını dinamik ve iştahlı oynamadık ama kendi oyunumuzun dışında rakibe topu verme şansımız oldu. Devamında maçın içine girdik. Maçın son 30 dakikası daha iyiydik. Bir Avrupa maçında girilecek maksimum pozisyona girdik.
Net pozisyonlar kaçırdık. Belki 1 dakikada 2-2'ye getirebilirdik. Bu kadar kaçırmak bir de üstüne saçma goller yiyorsanız kaybedersiniz. Oyuncularım en iyi niyeti ile oynamaya çalıştı. Avrupa Ligi'nin en çok pozisyon üreten takımıyız. İlk 8'e girememe nedenimiz yediğimiz goller. Takıma uygun takviyeler yapacağız. İcardili oynadığımız 4-3-1- 2'nin tadı damağımızda kaldı. Forvete bir takviye planlıyoruz."