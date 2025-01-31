Oleksandr Zubkov Trabzon’da

Trabzonspor, Ukraynalı kanat Oleksandr Zubkov'u kadrosuna katmak için son aşamaya geçti. Önceki gün oyuncuyla görüşerek 4 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşanUkrayna temsilcisinin kısa vadeli ödeme talebinde bulunduğu, Trabzonspor'un ise anlaşılan bedeli daha uzun vadelerde vermek istediği öğrenildi. Sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda bordo-mavililer pas ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu haftaki antrenmanlara sakatlığı nedeniyle katılamayan Nwakaeme son yapılan idmanda takımla çalıştı. 35 yaşındaki oyuncunun Kayserispor kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.