Serdar Dursun Persepolis’te

İran'ın Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal, Türkiye'den ilk transferini gerçekleştirdi. Persepolis, tecrübeli çalıştırıcının eski öğrencisi olan Alanyaspor'dan Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alanyaspor ile 15 maça çıkarken gol ve asist üretemedi. İsmail Kartal daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye'den birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Alabilirsek buradan takip ettiğim bildiğim oyuncular var, onları almak için uğraşacağız" demişti.İran ekibi Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.