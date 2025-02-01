Can simidi Morata

Yedek forvet Batshuayi'nin performansını yeterli bulmayan Galatasaray, Alvaro Morata transferiyle hücum hattını güçlendirecek. Milan ile prensip anlaşmasına varan sarıkırmızılı kulüp, kiralık sözleşmeye 10 milyon Euro satın alma opsiyonu koyduracak. 3 buçuk yıllığına Aslan'a 'Evet'
diyen Morata'ya bu sezonun ikinci yarısında 3 milyon Euro ödenecek. 32 yaşındaki İspanyol golcü, İcardi'nin sakatlığı sonrası oluşan boşluğu dolduracak. Morata'nın gelişiyle çift forvetli sisteme geri dönülecek. Sarı-kırmızılı yönetim, bu hamleyle birlikte sezon sonuna hazırlığını yapmış olacak. Osimhen'in kiralık sözleşmesi sona erince takımda kalması beklenmiyor.
İcardi'nin sahalara ne zaman ve nasıl döneceği bilinmiyor. Osimhen ve İcardi'de yaşanan bu belirsizlik ortamında G.Saray'ın can simidi tam anlamıyla Morata olacak.
KAZANMADIĞI KUPA YOK
İspanyol futbolunun dünyaya damgasını vurduğu dönemlerin ürünü olan Morata, 2011'de 19 yaş altı, 2013'te de 21 yaş altı Avrupa şampiyonalarında gol kralı oldu. İspanya Milli Takımı ile 2014'te Avrupa şampiyonluğu yaşayan Morata, 2023'te de Uluslar Ligi'ni kaldırdı.
Kulüp kariyeri de kupalarla dolu. Real Madrid'de 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 kez de La Liga'yı kazanan yıldız oyuncu, Juventus ile 2 kez Serie A şampiyonu olup 3 İtalya Kupası aldı. Chelsea kariyerinde ise 1 Avrupa Ligi, 1 de FA Cup zaferleri bulunuyor.
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Kariyeri boyunca yüksek bonservis bedelleri ödenen Morata için kulüpler kasasından toplamda 202 milyon Euro (7.5 milyar TL) çıkardı.
GİMENEZ'İ BEKLİYOR
G.Saray
Morata için her konuda anlaşmaya varırken gözler şimdi Milan'da. İtalyan kulübü, İspanyol oyuncunun ayrılığına onay verdi ancak bunun tek şartı Santiago Gimenez transferini bitirmeleri. Feyenoord forması giyen Meksikalı oyuncu için masada olan Milan, bu transferi resmiyete kavuşturduğu anda Morata'nın da İstanbul'a gelmesine onay verecek.
Sarıkırmızılı kulüp ise 32 yaşındaki golcüyü resmen duyurmak için tüm hazırlıklarını yaptı.
1 GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN
Soru: Galatasaray eğer Morata'yı transfer ederse, takıma faydalı olur mu?
SADECE MORATA YETMEZ, HIZLI KANAT OYUNCULARI DA ALINMALI
Alvaro Morata, futbolda en olgun dönemini yaşıyor. Oynadığı tüm kulüplerde başarılı oldu. EURO 2024'te şampiyon olan İspanya'nın bu büyük başarısına katkı sağladı.
Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid, Chelsea, Milan gibi büyük kulüplerde golcülük görevini başarıyla yerine getirdi. Batshuayi'nin gol vuruşlarında ve top kontrol etme konusunda ciddi eksikleri var. İcardi'nin olmadığı bir dönemde Galatasaray'ın hücum gücüne büyük katkı sağlar. Osimhen'in Ajax maçından sonra, "Morata çok deneyimli bir oyuncu. Büyük takımlarda oynamış, transferi gerçekleşirse bizim için heyecan verici olur"
sözleri İspanyol golcünün kıymetli bir transfer olacağının vurgusudur. Osimhen-Morata birlikteliği G.Saray'ın hücum gücünü geliştirir. Ayrıca Morata sayesinde Osimhen de rakip savunmaların baskısından kurtulur. Morata asla sabit bir golcü değil, üstelik topla dikine gidebilen, tek vuruşu iyi yapabilen, kafa vuruşlarında da güçlü olan bir golcü. Osimhen, İcardi ile yakaladığı çift forvet oynama ritmini Morata ile de yakalar.
Morata'nın ve Osimhen'in gol yollarında etkili olması için Galatasaray yönetimi orta yapma becerisi yüksek, rakip sahaya hızlı girebilen kanat oyuncularını da almayı planlamalı.