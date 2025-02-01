Can simidi Morata

Yedek forvet Batshuayi'nin performansını yeterli bulmayan Galatasaray, Alvaro Morata transferiyle hücum hattını güçlendirecek. Milan ile prensip anlaşmasına varan sarıkırmızılı kulüp, kiralık sözleşmeye 10 milyon Euro satın alma opsiyonu koyduracak. 3 buçuk yıllığına Aslan'adiyen Morata'ya bu sezonun ikinci yarısında 3 milyon Euro ödenecek. 32 yaşındaki İspanyol golcü, İcardi'nin sakatlığı sonrası oluşan boşluğu dolduracak. Morata'nın gelişiyle çift forvetli sisteme geri dönülecek. Sarı-kırmızılı yönetim, bu hamleyle birlikte sezon sonuna hazırlığını yapmış olacak.İcardi'nin sahalara ne zaman ve nasıl döneceği bilinmiyor. Osimhen ve İcardi'de yaşanan bu belirsizlik ortamında G.Saray'ın can simidi tam anlamıyla Morata olacak.İspanyol futbolunun dünyaya damgasını vurduğu dönemlerin ürünü olan Morata, 2011'de 19 yaş altı, 2013'te de 21 yaş altı Avrupa şampiyonalarında gol kralı oldu.Kulüp kariyeri de kupalarla dolu. Real Madrid'de 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 kez de La Liga'yı kazanan yıldız oyuncu, Juventus ile 2 kez Serie A şampiyonu olup 3 İtalya Kupası aldı. Chelsea kariyerinde ise 1 Avrupa Ligi, 1 de FA Cup zaferleri bulunuyor.Kariyeri boyunca yüksek bonservis bedelleri ödenen Morata için kulüpler kasasından toplamda 202 milyon Euro (7.5 milyar TL) çıkardı.G.SarayMorata için her konuda anlaşmaya varırken gözler şimdi Milan'da. İtalyan kulübü, İspanyol oyuncunun ayrılığına onay verdi ancak bunun tek şartı Santiago Gimenez transferini bitirmeleri. FSarıkırmızılı kulüp ise 32 yaşındaki golcüyü resmen duyurmak için tüm hazırlıklarını yaptı.Alvaro Morata, futbolda en olgun dönemini yaşıyor. Oynadığı tüm kulüplerde başarılı oldu.Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid, Chelsea, Milan gibi büyük kulüplerde golcülük görevini başarıyla yerine getirdi. Batshuayi'nin gol vuruşlarında ve top kontrol etme konusunda ciddi eksikleri var. İcardi'nin olmadığı bir dönemde Galatasaray'ın hücum gücüne büyük katkı sağlar. Osimhen'in Ajax maçından sonra,sözleri İspanyol golcünün kıymetli bir transfer olacağının vurgusudur. Osimhen-Morata birlikteliği G.Saray'ın hücum gücünü geliştirir. Ayrıca Morata sayesinde Osimhen de rakip savunmaların baskısından kurtulur. Morata asla sabit bir golcü değil, üstelik topla dikine gidebilen, tek vuruşu iyi yapabilen, kafa vuruşlarında da güçlü olan bir golcü.Morata'nın ve Osimhen'in gol yollarında etkili olması için Galatasaray yönetimi orta yapma becerisi yüksek, rakip sahaya hızlı girebilen kanat oyuncularını da almayı planlamalı.