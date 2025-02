Gönül bağı kurdu G.Saray’ı reddetti!

Fenerbahçe'nin 3 aylık uğraş sonucu renklerine bağladığı Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı giyerek takımla çalışmalara başladı.Sambacı'nın Fenerbahçe'den teklif aldığı an hayal kurmaya başladığını ve G.Saray'ın da pazarlıklarda devreye girdiğini belirten Sarıtaç, şunları söyledi:Görüşmeler 3 ay sürdü. Fenerbahçe'nin ilgisi çok yoğun oldu. Sabırlı ve transferin her yönünü profesyonel bir şekilde ele aldılar.3 ay önce bu transfere 'Hayırlı olsun' diyen vardı. Haberler çok erken çıktı.Talisca, Fenerbahçe'ye hep çok sıcak baktı. İlk andan itibaren hayal kurmaya başlamıştı. İşin en basit yanı, Talisca yönüydü. Acun Bey'in de konuşmalarını es geçmemek lazım. 'Biz bir aile ilişkisi kurduk' dedi.Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılara imza atmıştı, aynısını F.Bahçe'de yaşamak istiyor.G.Saray, transfer sürecinin son 10 gününde devreye girdi.Menajerlik şirketi Carlos Leite de dik bir duruş sergiledi. Galatasaray, bir değil iki kez geldi. Ama Talisca'nın aklı hiç karışmadı.F.Bahçe'nin verdiğinden çok daha fazla para verdiler, kabul etmedi. Mourinho, Beşiktaş döneminin ardından Talisca'yı Manchester United'a istemişti. O zaman olmadı.Talisca kendine çok iyi bakmış. Fit bir şekilde geldi. Konsantrasyonu sadece futbola yönelik. Rap müzik onun hobisi, kişisel keyfi. Bunu yaptığı için eleştiriliyor. İnsanların başka hobileri yok mu? Mesela bir mühendis piyano çalamaz mı?Talisca stadı biliyor, nerede yaşayacağını biliyor, şehri biliyor. Eski takım arkadaşı Cenk Tosun, şu an F.Bahçe'de. Brezilya'dan Fred, Diego Carlos ve Becao buradalar. Beşiktaş döneminde çalıştığı herkesi hemen aramış.Midtjylland ile deplasmanda berabere kalarak Avrupa Ligi'nde play-off biletini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, rotasını hemen lige çevirdi.62 yaşındaki teknik adam, uçakta Karadeniz ekibini analiz ettiği anları sosyal medyada paylaştı.