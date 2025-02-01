Gönül bağı kurdu G.Saray’ı reddetti!

Fenerbahçe'nin 3 aylık uğraş sonucu renklerine bağladığı Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı giyerek takımla çalışmalara başladı. Taraftarın uzun bekleyişi mutlu sonuçlanırken Brezilyalı 10 numaranın Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç, transfer görüşmelerinde yaşananları SABAH Spor'a anlattı.
Sambacı'nın Fenerbahçe'den teklif aldığı an hayal kurmaya başladığını ve G.Saray'ın da pazarlıklarda devreye girdiğini belirten Sarıtaç, şunları söyledi:
BİR HAFTADA BİTECEK İŞ DEĞİL
Görüşmeler 3 ay sürdü. Fenerbahçe'nin ilgisi çok yoğun oldu. Sabırlı ve transferin her yönünü profesyonel bir şekilde ele aldılar. Aslında baya zor bir transfer çünkü 1.5 yıl daha kontratı vardı Suudi Arabistan kulübü ile.
3 ay önce bu transfere 'Hayırlı olsun' diyen vardı. Haberler çok erken çıktı. Bu, bir haftada bitecek bir transfer değildi.
Talisca, Fenerbahçe'ye hep çok sıcak baktı. İlk andan itibaren hayal kurmaya başlamıştı. İşin en basit yanı, Talisca yönüydü. Acun Bey'in de konuşmalarını es geçmemek lazım. 'Biz bir aile ilişkisi kurduk' dedi. Tekrar Avrupa'ya dönmek onu heyecanlandırıyor.
Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılara imza atmıştı, aynısını F.Bahçe'de yaşamak istiyor.
ÇOK DAHA FAZLA PARA ÖNERDİLER
G.Saray, transfer sürecinin son 10 gününde devreye girdi. Israrlı da bir girişim oldu. Ama F.Bahçe öyle sıcak bir hava yarattı ki dostluk oluştu bu süreçte.
Menajerlik şirketi Carlos Leite de dik bir duruş sergiledi. Galatasaray, bir değil iki kez geldi. Ama Talisca'nın aklı hiç karışmadı. Kurduğu bir gönül bağı var. 3 tane Suudi Arabistan'dan bir de Katar'dan resmi teklif aldık.
F.Bahçe'nin verdiğinden çok daha fazla para verdiler, kabul etmedi. Mourinho, Beşiktaş döneminin ardından Talisca'yı Manchester United'a istemişti. O zaman olmadı.
HEMEN TANIDIKLARINI ARADI
Talisca kendine çok iyi bakmış. Fit bir şekilde geldi. Konsantrasyonu sadece futbola yönelik. Rap müzik onun hobisi, kişisel keyfi. Bunu yaptığı için eleştiriliyor. İnsanların başka hobileri yok mu? Mesela bir mühendis piyano çalamaz mı? Çocukluğundan beri rap müzik seven birisi zaten. Sanki öyle bir konuşuluyor ki maç saati konsere gidecek gibi!
Talisca stadı biliyor, nerede yaşayacağını biliyor, şehri biliyor. Eski takım arkadaşı Cenk Tosun, şu an F.Bahçe'de. Brezilya'dan Fred, Diego Carlos ve Becao buradalar. Beşiktaş döneminde çalıştığı herkesi hemen aramış. Hiçbir sorun yaşanmayacak.
UÇAKTA RİZE MAÇINA ÇALIŞTI
Midtjylland ile deplasmanda berabere kalarak Avrupa Ligi'nde play-off biletini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, rotasını hemen lige çevirdi. Portekizli hoca, Danimarka'dan dönüş yolunda yarın sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının çalışmalarına başladı.
62 yaşındaki teknik adam, uçakta Karadeniz ekibini analiz ettiği anları sosyal medyada paylaştı.