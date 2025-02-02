28 günde 8 kritik maç!

Fenerbahçe, şubat ayı fikstürüne göre 28 günde tam 8 karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak bugünkonuk edecek olan sarı-lacivertli takım, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaağırlayacak., UEFA Avrupa Ligi'ndevemaçının rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, daha sonra deplasmanaderbisine gidecek. Şubat ayının son maçı ise'nın evinde gerçek leşecek.Fenerbahçe'nin 3 ay süren görüşmeler sonrası kadrosuna kattığı Anderson Talisca, takımla çalışmalarına devam ediyor.Sarı-lacivertli ekibin teknik heyeti, tecrübeli oyuncuyu, Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçına hazırladığı gelen haberler arasında.Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos'u teknik direktör Jose Mourinho, idmanlarda as kadroda denedi. Ligde geçen hafta Göztepe maçında 88. dakikada oyuna dahil olan Brezilyalı yıldız, kendisini iyi hissettiğini ve Rizespor'a karşı forma almak istediğini bildirdi. Teknik heyet de hafta içi yapılan antrenmanlarda Sambacı'ya 11 formasını giydirdi. Sarı-lacivertlilerde bugünkü mücadelede stoper tandemini Djiku-Carlos-Çağlar üçlüsünün oluşturması bekleniyor.Fenerbahçe'desarı kart ceza sınırındabulunuyor. Sarılacivertlilerde3 isim sarıkart görmesi durumdabir sonraki hafta oynanacakAlanyaspor maçındaforma giyemeyecek.Fenerbahçe, Ç.Rizespor ile bugüne kadar karşı karşıya geldiği 45 lig maçında 30 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi ise 7 kez kazandı.