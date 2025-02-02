28 günde 8 kritik maç!

Fenerbahçe, şubat ayı fikstürüne göre 28 günde tam 8 karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak bugün Çaykur Rizespor'u
konuk edecek olan sarı-lacivertli takım, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı
ağırlayacak. Alanyaspor deplasmanı
, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht
, Kasımpaşa
ve Anderlecht
maçının rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, daha sonra deplasmana Galatasaray
derbisine gidecek. Şubat ayının son maçı ise Gaziantep FK
'nın evinde gerçek leşecek.
TALİSCA'NIN HEDEFİ ALANYA DEPLASMANI!
Fenerbahçe'nin 3 ay süren görüşmeler sonrası kadrosuna kattığı Anderson Talisca, takımla çalışmalarına devam ediyor. İdman eksiği olan Brezilyalı 10 numaranın bugün Çaykur Rizespor karşısında forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertli ekibin teknik heyeti, tecrübeli oyuncuyu, Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçına hazırladığı gelen haberler arasında.
DİEGO CARLOS 11 İÇİN HAZIR
Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos'u teknik direktör Jose Mourinho, idmanlarda as kadroda denedi. Ligde geçen hafta Göztepe maçında 88. dakikada oyuna dahil olan Brezilyalı yıldız, kendisini iyi hissettiğini ve Rizespor'a karşı forma almak istediğini bildirdi. Teknik heyet de hafta içi yapılan antrenmanlarda Sambacı'ya 11 formasını giydirdi. Sarı-lacivertlilerde bugünkü mücadelede stoper tandemini Djiku-Carlos-Çağlar üçlüsünün oluşturması bekleniyor.
3 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Filip Kostic
sarı kart ceza sınırında
bulunuyor. Sarılacivertlilerde
3 isim sarı
kart görmesi durumda
bir sonraki hafta oynanacak
Alanyaspor maçında
forma giyemeyecek.
45
Fenerbahçe, Ç.Rizespor ile bugüne kadar karşı karşıya geldiği 45 lig maçında 30 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi ise 7 kez kazandı.